Про це 24 Каналу розповів український режисер і співзасновник кінооб'єднання "Вавилон 13" Володимир Тихий. За його словами, фільм допомогає задокументувати цю подію та емоції українців, які пережили перші місяці війни поблизу лінії фронту.
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Як знімали документальний фільм
До створення фільму об'єднання "Вавилон 13" підштовхнув Український центр охорони здоров’я, що працює задля змін у медичній сфері нашої країни. З початком війни Центр почав долучатись до правозахисної діяльності й допомагати збирати свідчення про злочини росіян щодо медичних закладів України.
"Наша знімальна група поїхала до Баштанки після ознайомлення з розслідуваннями Центру охорони здоров’я. Ми познайомились із мером, керівницею медзакладу, а також зробили інтерв’ю чи не з половиною працівників і працівниць", – зазначив Тихий.
Паралельно знімальна група вивчала також і саму Баштанку, яка, хоч і невеличка, але має другу за величиною лікарню у Миколаївській області. Самі працівники називають її "опорною", адже на неї припадає значна кількість пацієнтів.
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Які зміни відбулися в Баштанці за час війни
Мешканці міста говорять про те, що найімовірніше удар по лікарні був помстою загарбників за невдачі на фронті.
"Баштанка пережила за цей рік унікальний досвід. З одного боку, це навала росіян, які заходили в центр міста, де тривали бої. Баштанка протистояла ворогу загонами самооборони, які сформували місцеві жителі в перші дні війни", – розповів режисер стрічки.
З іншого боку, місто отримало величезну допомогу зі всього світу, і це допомогло відновити роботу лікарні вже через місяць після терористичної атаки.
“Мешканці Баштанки дуже вдячні світу за цю підтримку. Їхнє місто витримало всі виклики, які допомогли йому змінитися. Я би навіть сказав, що взаємодія з громадами Європи зробила баштанців чи не найбільшими європейцями в нашій країні”, – поділився Тихий.
Що відомо про об'єднання "Вавилон 13"
- Ініціатива "Вавилон 13" розпочалася під час Революції Гідності, коли виникла потреба в документуванні історичної для нашої країни події. У 2014 році об'єднання створило стрічку "Сильніше, ніж зброя", яка увійшла до 100 найкращих фільмів українського кіно.
- Також одразу після завершення Революції Гідності "Вавилон 13" оприлюднив серію документальних фільмів "Зима, що нас змінила", яку того ж року презентували на Канському фестивалі.
- За час повномасштабного вторгнення об'єднання створило серії документальних відео "Війна-Ненажера", "Фортеця Маріуполь", "Боривітер. Польові історії" та "Мистецтво в країні війни".