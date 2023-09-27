Відомо, що головний організатор Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів вирішив відновити покази для росіян через рік після скасування сеансів у 2022 році. Крім цього, у Білорусі відбуватимуться офлайн-покази.

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В Україні скасували Мангеттенський фестиваль

Компанія Arthouse Traffic зазначила, що спеціально для росіян фестиваль організував онлайн-перегляд із російськими субтитрами в понад 50 країнах світу. "Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими – жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей", – написали вони.

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Також на сайті фестивалю існує пряма інструкція для резидентів Росії, яка пояснює, як обходити підсанкційні платіжні системи при купівлі квитка, що підтверджує орієнтованість саме на росіян.

"В описі проєкту фестиваль також проявляє самоцензуру – ухиляється від пояснення причин торішньої паузи для "російськомовних прихильників", посилаючись на неназвану "ситуацію, що склалась", – йдеться в дописі компанії Arthouse Traffic.

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Реакція засновника

Засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував аргументи компанії Arthouse Traffic щодо недоцільності та моральної несприйнятності підтримки Росії й надання розважального контенту її громадянам, які несуть відповідальність за вторгнення в Україну. Єдиною відповіддю Ніка Мейсона стала незначна зміна на сайті фестивалю – онлайн-покази були перейменовані з "покази для росіян" на "покази для російськомовних".

Реакція українців

Українці подякували компанії Arthouse Traffic, яка розірвала відносини з фестивалем. У соцмережах вони прокоментували:

"Культура здорової людини. Дякую вам за позицію!",

"Багато років відвідувала фестиваль, дуже шкода, що організатори так зганьбилися. Дякую команді Arthouse Traffic за позицію",

"З 2006 року дивлюсь, минулого року було ясно, що той дядя не #standwithUkraine. Тому за кораблем! Дякуємо за позицію і до зустрічі на тижні критики",

"Шкода, що такий хороший фестиваль має такого засновника. Дякую за вашу позицію",

"Боротьба триває – слоган "Довбуша".