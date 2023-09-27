Зірка "Знедолених" вже не вперше виражає підтримку Росії. Кілька разів він відвідував Москву, а в 2017 році Джон Малкович навіть брав участь у зйомках фільму російської режисерки Анни Мелікян під назвою "Про кохання. Тільки для дорослих".

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Відомий актор Джон Малкович заступився за росіян

У розмові з виданням "Спектр" Джон Малкович назвав війну "справжнім жахом". Він поділився своєю думкою, що всі події, які відбулися за останні півтора року, "розривають його серце". За його переконанням, Росія та Україна повинні знайти спільну мову і сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну мирним шляхом. Проте актор не назвав Росію агресоркою і не наголосив, що саме Росія напала на Україну.

Залишається тільки сподіватися, що серйозні люди знайдуть можливість сісти за стіл переговорів і закінчити цей жах. Але поки що, схоже, це не входить до стратегії жодної сторони. Я був вражений, коли війна в Україні почалася, і все, що я спостерігаю протягом цих півтора року, буквально розриває мене,

– прокоментував Малкович.

Джон Малкович / Onassis Foundation

Крім цього, актор заступився за російських колег і не розуміє, чому їх кенселять у світі. "Я ненавиджу, коли шельмують акторів, коли складають чорні списки. І, звичайно, мене дуже засмучує ситуація, в якій опинилися актори з колишнього Радянського Союзу. Фактично протягом 80 років їх виключили зі світового кінопроцесу, замкнені за залізною завісою. І зараз ми знову повернулися до цієї ситуації", – сказав актор.

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Малкович сподівається, що після завершення війни в Україні він матиме можливість надалі співпрацювати з російськими кінодіячами: "Я з великим задоволенням згадую наші зйомки та свою роботу з Анною Мелікян. І не втрачаю надії відновити наші творчі контакти. Інша річ, що вони неможливі, доки відбувається війна в Україні. І перш за все я хочу, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася".