Звезда "Отверженных" уже не впервые выражает поддержку России. Несколько раз он посещал Москву, а в 2017 году Джон Малкович даже участвовал в съемках фильма русского режиссера Анны Меликян под названием "О любви. Только для взрослых".

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Известный актер Джон Малкович вступился за россиян

В разговоре с изданием "Спектр" Джон Малкович назвал войну "настоящим ужасом". Он поделился своим мнением, что все события, произошедшие за последние полтора года, "разрывают его сердце". По его убеждению, Россия и Украина должны найти общий язык и сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну мирным путем. Однако актер не назвал Россию агрессоркой и не подчеркнул, что именно Россия напала на Украину.

Остается только надеяться, что серьезные люди найдут возможность сесть за стол переговоров и окончить этот ужас. Но пока, похоже, это не входит в стратегию ни одной стороны. Я был поражен, когда война в Украине началась, и все, что я наблюдаю в течение этих полутора лет, буквально разрывает меня,

– прокомментировал Малкович.

Джон Малкович / Onassis Foundation

Кроме этого, актер вступился за российских коллег и не понимает, почему их кенселят в мире. "Я ненавижу, когда шельмуют актеров, когда составляют черные списки. И, конечно, меня очень огорчает ситуация, в которой оказались актеры из бывшего Советского Союза. Фактически в течение 80 лет их исключили из мирового кинопроцесса, замкнутые за железным занавесом. И сейчас мы снова. вернулись к этой ситуации", – сказал актер.

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Малкович надеется, что после завершения войны в Украине он будет иметь возможность сотрудничать с российскими кинодеятелями: "Я с большим удовольствием вспоминаю наши съемки и свою работу с Анной Меликян. И не теряю надежды возобновить наши творческие контакты. Другое дело, что они невозможны, пока происходит война в Украине. И прежде всего я хочу, чтобы эта война как можно быстрее закончилась".