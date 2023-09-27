Известно, что главный организатор Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов решил возобновить показы для россиян спустя год после отмены сеансов в 2022 году. Кроме этого, в Беларуси будут проходить офлайн-показы.

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В Украине отменили Манхэттенский фестиваль

Компания Arthouse Traffic отметила, что специально для россиян фестиваль организовал онлайн-просмотр с российскими субтитрами более чем в 50 странах мира. "Это фактически делает российских зрителей наиболее привилегированными – ни у одного зрителя из любой другой страны нет столь широких возможностей", – написали они.

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Также на сайте фестиваля существует прямая инструкция для резидентов России, объясняющая, как обходить подсанкционные платежные системы при покупке билета, что подтверждает ориентированность именно на россиян.

"В описании проекта фестиваль также проявляет самоцензуру – уклоняется от объяснения причин прошлогодней паузы для "русскоязычных поклонников", ссылаясь на сложившуюся неназванную "ситуацию", – говорится в сообщении компании Arthouse Traffic.

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Реакция учредителя

Основатель фестиваля Ник Мейсон проигнорировал аргументы компании Arthouse Traffic по поводу нецелесообразности и моральной невосприимчивости поддержки России и предоставления развлекательного контента ее гражданам, которые несут ответственность за вторжение в Украину. Единственным ответом Ника Мейсона стало незначительное изменение на сайте фестиваля – онлайн-показы были переименованы из "показа для русских" в "показы для русскоязычных".

Реакция украинцев

Украинцы поблагодарили компанию Arthouse Traffic, которая разорвала отношения с фестивалем. В соцсетях они прокомментировали:

"Культура здорового человека. Спасибо вам за позицию!",

"Много лет посещала фестиваль, очень жаль, что организаторы так опозорились. Спасибо команде Arthouse Traffic за позицию",

"С 2006 года смотрю, в прошлом году было ясно, что тот дядя не #standwithUkraine. Поэтому за кораблем! Спасибо за позицию и до встречи на неделе критики",

"Жаль, что такой хороший фестиваль имеет такого основателя. Спасибо за вашу позицию",

"Борьба продолжается – слоган "Довбуша".