Об этом 24 Каналу рассказал украинский режиссер и соучредитель кинообъединения "Вавилон 13" Владимир Тихий. По его словам, фильм помогает задокументировать события весны 2023 года и эмоции украинцев, переживших первые месяцы войны у линии фронта.

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Как снимали документальный фильм

К созданию фильма объединения "Вавилон 13" подтолкнул Украинский центр здравоохранения, работающий по изменениям в медицинской сфере нашей страны. С началом войны Центр начал приобщаться к правозащитной деятельности и помогать собирать свидетельства о преступлениях россиян по медицинским учреждениям Украины.

"Наша съемочная группа поехала в Баштанку после ознакомления с расследованиями Центра здравоохранения. Мы познакомились с мэром, руководителем медучреждения, а также сделали интервью с половиной работников и работниц", – отметил Тихий.

Параллельно съемочная группа изучала также и саму Баштанку, которая, хоть и небольшая, но имеет вторую по величине больницу в Николаевской области. Сами работники называют ее "опорной", ведь на нее приходится значительное количество пациентов.

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Какие изменения произошли в Баштанке за время войны

Жители города говорят о том, что вероятнее всего удар по больнице был местью захватчиков за неудачи на фронте.

"Баштанка пережила за этот год уникальный опыт. С одной стороны, это нашествие россиян, которые заходили в центр города, где продолжались бои. Башня противостояла врагу отрядами самообороны, которые сформировали местные жители в первые дни войны", – рассказал режиссер ленты.

Обратите внимание! Аналогичные события в начале войны произошли и в городе Вознесенске Николаевской области. Этот город также смог остановить оккупантов благодаря самоорганизации местных жителей, что кардинально повлияло на дальнейшее течение боевых действий.

С другой стороны, город получил огромную помощь со всего мира, что помогло возобновить работу больницы уже через месяц после террористической атаки.

“Жители Баштанки очень благодарны миру за эту поддержку. Их город выдержал все вызовы, которые помогли ему измениться. Я бы даже сказал, что взаимодействие с общинами Европы сделало баштанчан едва ли не наибольшими европейцами в нашей стране”, – поделился Тихий.

Что известно об объединении "Вавилон 13"