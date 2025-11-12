Понад 4 мільйони гривень за перші дні прокату: фільм про "Океан Ельзи" б'є рекорди

6 листопада в кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Океан Ельзи: Спостереження шторму". Уже за перший прокатний вікенд ця стрічка зібрала понад 4 мільйони гривень.

Це перед початком прокату гурт повідомив, що кошти, виручені за 6 і 7 листопада, передадуть в реабілітаційний центр UNBROKEN. Скільки саме грошей фільм отримав у ці дні – вже відзвітували на офіційній сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

Теж цікаво Не "Океаном Ельзи" єдиним: музиканти, про яких зняли документальні фільми

Скільки грошей "Океан Ельзи" зібрали в перші дні прокату фільму?

Прибуток за 6 і 7 листопада склав 632 607 гривень. Саме таку суму "Океан Ельзи" передадуть на реабілітацію українських військових у центрі UNBROKEN, що розташований у Львові.

За перший вікенд прокату фільм переглянули понад 20 тисяч людей, а прибуток склав 4 071 239 гривень. Наразі це один з найкращих результатів серед документального кіно в Україні.

Через повітряні тривоги та відключення світла деякі сеанси довелося скасувати. Однак "Океан Ельзи" висловили подяку Силам оборони за те, що мають можливість показати свій фільм людям.

Ми особливо закликаємо всіх приходити туди, де є можливість подивитися кіно. А якщо вдома немає світла – приходьте на наш світлий фільм у ці темні дні. Дякуємо всім, хто приходить в кіно – за оплески, сльози, усмішки й ваші відгуки,

– кажуть музиканти.

"Океан Ельзи: Спостереження шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще українські документальні фільми подивитися?