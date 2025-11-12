Более 4 миллионов гривен за первые дни проката: фильм об "Океане Эльзы" бьет рекорды
- Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма" за первый прокатный уикенд собрал более 4 миллионов гривен, из которых 632 607 гривен передадут на реабилитацию военных во Львове.
- Несмотря на воздушные тревоги и отключения света, фильм посмотрели более 20 тысяч человек, что является одним из лучших результатов среди документального кино в Украине.
6 ноября в кинотеатрах состоялась премьера фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Уже за первый прокатный уикенд эта лента собрала более 4 миллионов гривен.
Это перед началом проката группа сообщила, что средства, вырученные за 6 и 7 ноября, передадут в реабилитационный центр UNBROKEN. Сколько именно денег фильм получил в эти дни – уже отчитались на официальной странице в инстаграме, пишет 24 Канал.
Сколько денег "Океан Эльзы" собрали в первые дни проката фильма?
Прибыль за 6 и 7 ноября составила 632 607 гривен. Именно такую сумму "Океан Эльзы" передадут на реабилитацию украинских военных в центре UNBROKEN, что расположен во Львове.
За первый уикенд проката фильм посмотрели более 20 тысяч человек, а прибыль составила 4 071 239 гривен. Сейчас это один из лучших результатов среди документального кино в Украине.
Из-за воздушных тревог и отключения света некоторые сеансы пришлось отменить. Однако "Океан Эльзы" выразили благодарность Силам обороны за то, что имеют возможность показать свой фильм людям.
Мы особенно призываем всех приходить туда, где есть возможность посмотреть кино. А если дома нет света – приходите на наш светлый фильм в эти темные дни. Спасибо всем, кто приходит в кино – за аплодисменты, слезы, улыбки и ваши отзывы,
– говорят музыканты.
"Океан Эльзы: Наблюдение шторма": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще украинские документальные фильмы посмотреть?
- "Яремчук: Несравненный мир красоты" – биографическая драма о жизни и карьере Назария Яремчука, первой украинской поп-звезды. Для сравнения, этот фильм за первый прокатный уикенд собрал 1,87 миллиона гривен.
- "Мы, наши любимцы и война" – документальный фильм режиссера и блогера Антона Птушкина, рассказывающий об отношениях людей и их животных на фоне полномасштабной войны России против Украины.
- "Антарктида" – история о вызовах ледяного континента и бытовой жизни на станции "Академик Вернадский". Это еще один фильм Антона Птушкина, который стал самым кассовым документальным фильмом.