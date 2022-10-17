Олег Сенцов вчетверте стане батьком – дружина розсекретила стать дитини

У режисера, тепер військового Олега Сенцова, народиться четверта дитина. Його дружина Вероніка Вельч повідомила про вагітність.

Подружжя вже повідомило стать дитини. Через декілька місяців у пари народиться хлопчик.

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В Олега Сенцова народиться четверта дитина

Вероніка зараз знаходиться у Вашингтоні. Саме там 16 жовтня відбулася вечірка, на якій оголосили стать майбутньої дитини.

Олег Сенцов радісну звістку наразі публічно не коментував.

Скоро у цей світ прийде новий українець,

– повідомила дружина Сенцова.

Дружина Олега Сенцова повідомила про вагітність / Скриншот зі сторіс

Одруження Олега Сенцова під час війни

Український режисер Олег Сенцов, який з першого дня війни боронить Україну в лавах ЗСУ, одружився з коханою Веронікою Вельч 5 липня. Наречений був на церемонії у військовій формі, а наречена – у вишиванці. Вони обоє щиро усміхалися і насолоджувалися цим моментом.

Вероніка походить з Івано-Франківська, навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де отримала ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вона є кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації Ridgley Walsh (США). Крім цього, Вероніка є співзасновницею кампанії "Стеж за грошима" і координаторкою Євромайдану SOS.

Нагадаємо, Олег Сенцов має трьох дітей: дочок Аліну (2002 рік) та Емму (2021 рік) і сина Владислава (2004 рік), у якого аутизм. Сьогодні режисер одружився вдруге. Вероніка Вельч має сина від першого шлюбу.