Олег Сенцов в четвертый раз станет отцом – жена рассекретила пол ребенка
У режиссера, теперь военного Олега Сенцова, родится четвертый ребенок. Его супруга Вероника Вельч сообщила о беременности.
Супруги уже сообщили пол ребенка. Через несколько месяцев у пары родится мальчик.
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У Олега Сенцова родится четвертый ребенок
Вероника сейчас находится в Вашингтоне. Там 16 октября состоялась вечеринка, на которой объявили пол будущего ребенка.
Олег Сенцов радостную весть пока публично не комментировал.
Скоро в этот мир придет новый украинец,
– сообщила жена Сенцова.
Женитьба Олега Сенцова во время войны
Украинский режиссер Олег Сенцов, с первого дня войны защищающий Украину в рядах ВСУ, женился на любимой Веронике Вельч 5 июля. Жених был на церемонии в военной форме, а невеста – в вышиванку. Они оба искренне улыбались и наслаждались этим моментом.
Вероника происходит из Ивано-Франковска, училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям. Она является кандидатом политических наук и директором по адвокации Ridgley Walsh (США). Помимо этого, Вероника является соучредителем кампании "Стеж за деньгами" и координатором Евромайдана SOS.
Напомним, Олег Сенцов имеет троих детей: дочерей Алину (2002 год) и Эмму (2021 год) и сына Владислава (2004 год), у которого аутизм. Сегодня режиссер женился во второй раз. Вероника Вельч сына от первого брака.