За три дня до войны, когда актер узнал, что второй раз станет отцом, вывез свою семью в безопасное место. Поэтому второй ребенок появился на свет в Польше. У Стороженко есть еще сын, которому три годика.

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Виктор Стороженко стал отцом во второй раз

Счастливые супруги назвали девочку Кирой. Она родилась 14 октября в 1 час ночи весом 3 килограмма 675 граммов. По словам жены, схватки продолжались 29 часов.

Теперь я поняла, почему схватки продолжались 29 часов, чтобы твоя дочь родилась на День защитника Украины,

– написала жена в инстаграме .



У Виктора Стороженко родилась дочь / Скриншот со сторис актера

Как актер встретил войну

Сначала войны Виктор ощущал ярость. "Сначала вывез семью из страны. Потом еще где-то неделю побывал у друзей, в подвале. Думал все это время. Позвонил в военкомат, а они говорят: "Нет, с "белым билетом" не берем". Увидел, что знакомые актеры, с которыми пересекался в антрепризах, пошли в добровольческий батальон "Свобода". Написал, приехал, меня взяли. Начал тренироваться", – вспомнил Виктор, уже через неделю учений попавший в свой первый стрелковый бой.



Виктор Стороженко с женой / Фото из инстаграма актера

Режиссерский дебют

Известно также, что до войны Виктор планировал выпустить в свет свой режиссерский дебют спектакль "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Однако война изменила планы. А сразу после премьеры должен был пойти работать в IT.

На 25 февраля у меня был запланирован дебют в качестве режиссера. Должен был выпустить премьеру спектакля "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Декорации роскошные были, мы все хорошо сделали. История такова, что к тому времени я хотел уходить из профессии. Сразу после премьеры должен был нести документы в Fozzy Group и работать в IT,

– вспомнил он.

"Я неплохо программирую, а там были большие деньги, шикарные условия. И вот 24 февраля я просыпаюсь у себя на Нивках от взрывов", – дополнил актер.