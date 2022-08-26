За три дні до повномасштабного вторгнення він дізнався, що вдруге стане батьком. Попри найяскравіші емоції, актор був розлючений, адже почалася війна. Далі Віктор вивіз сім’ю у безпечне місце.

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Віктор Стороженко про те, коли дізнався, що стане батьком вдруге

За три дні до цього ранку (24 лютого, – 24 канал) ми дізналися з дружиною, що вона вагітна. В нас є ще син – два рочки (велика пауза). І ось коли мене питають, як я пішов на війну… Як? Я нікуди не пішов, я був дома. Війна сама до мене прийшла,

– поділився актор.



Віктор Стороженко з дружиною / Фото з інстаграму актора

Спочатку війни Віктор відчував лють. "Спочатку вивіз сім'ю з країни. Потім ще десь тиждень побув у друзів, у підвалі. Думав весь цей час. Зателефонував у військкомат, а вони кажуть: "Нє, з "білим квитком" не беремо". Побачив, що знайомі актори, з якими перетинався в антрепризах, пішли в добровольчий батальйон "Свобода". Написав, приїхав, мене взяли. Почав тренуватися", – згадав Віктор, який уже через тиждень навчань потрапив у свій перший стрілецький бій.

Режисерський дебют

Відомо також, що перед війною Віктор планував випустити у світ свій режисерський дебют виставу "Косметика ворога" за книгою Амелі Нотомб. Проте війна змінила плани. А одразу після прем’єри, мав піти працювати в IT.

На 25 лютого у мене був запланований дебют як режисера. Мав випустити прем'єру вистави "Косметика ворога" за книгою Амелі Нотомб. Декорації шикарні були, ми все класно зробили. Історія така, що на той час я хотів йти з професії. Одразу після прем'єри мав нести документи у Fozzy Group та працювати в IT,

– згадав він.

"Я непогано програмую, а там були великі гроші, шикарні умови. І ось 24 лютого я прокидаюся у себе на Нивках від вибухів", – доповнив актор.

Нагадаємо, український актор Віктор Стороженко, батько якого африканець, опинився на війні 24 лютого, абсолютно без військового досвіду, пішов добровольцем в "Легіон Свободи". Там Віктор здобув досвід вуличних боїв у Сєвєродонецьку та 10 серпня був поранений під час надважкої артилерійської битви в Зайцевому.