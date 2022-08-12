Попри все, вже під час медичної евакуації він та його товариші дізналися, що все підчищено, фронт під їхнім контролем. "Моя жертва не даремна", – писав він.
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Віктор Стороженко отримав поранення на фронті
Український актор зазначив, що пекельна битва під Зайцевом, Донецька область, тривала з 7 години ранку і до заходу сонця. Того дня, 11 серпня, російські окупанти захопили українські позиції, але ввечері наші бійці знищили ворога і повернули контроль над фронтом.
О 18 годині наша команда з трьох людей Я (Мавр), Расист @olegdyakov9093 і Вандам @soulofhonor розрахунком роз*ірачили їх на захопленій позиції, всі пі*ари, які забігли в бліндаж, – 200-ті, після чого штурмова бригада 30/18 висунулась на зачистку. О 18:45 годині нашу точку накрили касетні міни!,
– розповів він.
"Вже під час медичної евакуації ми дізналися що все підчищено, фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!", – доповнив Віктор.
Віктор Стороженко отримав поранення / Фото з інстаграму
Що цікаво, за 4 години до поранення, актор записав відео з фронту і розповів про важкий день на війні.
Бій під Зайцевом. За 4 години до... Бій тривав вже сім годин... Я з нічного чергування... Тікаючи від міни, стрибнув в лежачий підкоп. Я був вже настільки виснажений, що на пару секунд заснув під обстрілами, мене розбудила наступна міна,
– зазначив він.
Віктор Стороженко про важкий бій під Зайцевом: дивіться відео
Що відомо про актора Віктора Стороженка
Український актор народився 15 вересня 1990 року у місті Севастополі. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. На сцені з 2015 року.
Зіграв у таких виставах ("Молодий театр"):
- "Тяжкі випробування";
- "Саломея";
- "Однорукий";
- "Ідеальне вбивство";
- "Горе з розуму";
- "Фантомні болі";
- "Шинель";
- "Нагадай собі згадати";
- "Принцеса Лебідь".