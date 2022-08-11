Олег Сенцов з перших днів війни служить у лавах ЗСУ. Нещодавно він зазначив, що війна у 2022 році більш динамічна та жорстокіша, аніж була у період ООС. Попри все, Олег впевнений, що Україна переможе.

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Олег Сенцов на передовій

Режисер згадав, коли навесні 2014 року він допомагав евакуації з Новофедорівки військових, які залишились вірні присязі, то наша армія являла собою сумне явище.

До того ж Сенцов показав нове фото з передової та зазначив, що він перебуває під Бахмутом. "Десь в кущах під Бахмутом", – підписав він фото.


Олег Сенцов під Бахмутом / Фото з фейсбуку режисера

Крім цього він показав дошка оголошень біля звичайного під'їзду у Бахмуті, який зараз знищує російська артилерія.


Дошка оголошень у Бахмуті / Фото Олега Сенцова

Підписники Сенцова всіляко його підтримують та бажають перемоги й швидше повернутися додому:

  • "Дякуємо нашим захисникам, бережи Боже";
  • "Там десь і мій синочок. Бережи вас усіх Господь";
  • "Дякуємо Вам за Захист та Україну, пане Олеже!";
  • "Боже бережи Вас і Побратимів! Сил, здоров’я, духу сталевого! Перемог! Боже, захисти вас всіх!";
  • "Неймовірна вдячність Вам та Вашим побратимам за наш захист. Сил, витримки та пильності. Думками з вами! Героям Слава!";
  • "Дякую за ранки, дякую за можливість бігти на роботу! Нехай Бог береже захисників, а життя любить!";
  • "Рідненький Олеже, бережи себе та повертайтеся живим неушкодженим з перемогою".

Як відомо, Олег ніколи не був осторонь важливих подій в Україні. Коли окупували Крим, він брав участь в українських акціях протесту. Власне, за діяльність у Криму російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.