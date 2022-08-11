Олег Сенцов с первых дней войны служит в рядах ВСУ. Недавно он отметил, что война в 2022 году более динамичная и жестокая, чем была в период ООС. Несмотря на все, Олег уверен, что Украина победит.
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Олег Сенцов на передовой
Режиссер вспомнил, когда весной 2014 года он помогал эвакуации из Новофедоровки военных, которые остались верны присяге, наша армия представляла собой печальное явление.
К тому же, Сенцов показал новое фото с передовой и отметил, что он находится под Бахмутом. "Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал он фото.
Олег Сенцов под Бахмутом / Фото из фейсбука режиссера
Кроме этого он показал доску объявлений у обычного подъезда в Бахмуте, который сейчас уничтожает русская артиллерия.
Доска объявлений в Бахмуте / Фото Олега Сенцова
Подписчики Сенцова всячески его поддерживают и желают победы и поскорее вернуться домой:
- "Спасибо нашим защитникам, храни Боже";
- "Там где-то и мой сынишка. Береги вас всех Господь";
- "Спасибо Вам за Защиту и Украину, господин Олег!";
- "Боже храни Вас и Побратимов! Сил, здоровье, духа стального! Побед! Боже, защити вас всех!";
- "Невероятная благодарность Вам и Вашим собратьям за нашу защиту. Сил, выдержки и бдительности. Мыслями с вами! Героям Слава!";
- "Спасибо за утренники, спасибо за возможность бежать на работу! Пусть Бог бережет защитников, а жизнь любит!";
- "Роденький, береги себя и возвращайтесь живым невредимым с победой".
Как известно, Олег никогда не был в стороне от важных событий в Украине. Когда оккупировали Крым, он участвовал в украинских акциях протеста. Собственно, за деятельность в Крыму российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.