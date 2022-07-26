Олег Сенцов никогда не был безразличен к событиям, происходящим в Украине. Когда россия захватила Крым, он вернулся на полуостров, где участвовал в украинских акциях протеста. За деятельность в Крыму российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.

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"Мечтаю туда вернуться": Олег Сенцов показал журнал о Крыме в Донецкой области

Находка Олега Сенцова вызвала тоску по родной земле. Режиссер уверен, что мы туда обязательно вернемся, к тому же победителями.

В одном из разрушенных домов, которых сейчас достаточно на Донбассе, нашел старый, довоенный журнал о Крыме,

– сообщил Сенцов. Журнал является рекламно-информационным. Как сообщил защитник, там простые статейки, яркие фотки и счастливые люди на них. "Жизнь, которую меня и еще многих оставили проклятые оккупанты в 2014 году", – дополнил Сенцов. Режиссер подчеркнул, что мечтает вернуться в Крым, освобожденный от российской оккупации: "Я мечтаю туда вернуться. Мы обязательно туда вернемся. Победителями".



Олег Сенцов показал журнал о Крыме / Фото из фейсбука режиссера

Победа Украины – это освобождение Крыма

Недавно в комментарии 24 канала Олег Сенцов рассказал, что за 4 месяца войны очень изменился. "Я уже не какой-то новичок по этому делу, а солдат, у которого есть определенный опыт", – сказал он.

Также Сенцов отметил, что это будет долгая борьба. Может быть, она даже не закончится до конца этого года. По его словам, война тяжелая, мы теряем многое, но сейчас это историко-кровный момент, и такие сегодняшние испытания испытывает не каждое поколение.

Сенцов добавил, что Победа Украины – это увольнение Крыма. У режиссера есть знакомые в оккупированном Крыму, которые не смогли уехать после аннексии. И, по его словам, они до сих пор ждут увольнения, даже после 8 лет оккупации.

Они понимают, что их увлекли. Но они ждут нас. И Крым ждет увольнения. Мы обязательно туда вернемся. Для меня лично это главная мечта и цель. И вот тогда уже для меня будет победа Украины,

– ответил он.

Напомним, сначала Сенцов вступил в ряды Теробороны. Его подразделение вместе с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев стояло под Мощуном и Горенко на севере Киевщины. После окончания боев за столицу режиссер присоединился к одному из отрядов спецназа, который сейчас воюет на Востоке Украины.

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