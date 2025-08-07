Помер український кінооператор і художник Олександр Мухін. Йому було 82 роки.

Повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку волонтера Данила Щербакова.

Про смерть Олександра Мухіна стало відомо 6 серпня. З кінооператором довгий час не могли зв'язатися, тож до його квартири викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили, що чоловік помер.

Я зараз у Запоріжжі працюю, і якийсь час не могли додзвонитися до нього. Зараз сусідка пішла. Я викликав із Запоріжжя поліцію, вони через вікно залізли. Олександра Васильовича немає,

– розповів Данило Щербаков.

Він зазначив, що триматиме українців в курсі щодо церемонії прощання з кінодіячем.

Зауважимо, що лише 25 липня кінооператор відзначив свій день народження. Вже тоді Олександр Мухін казав, що передчуває свою смерть.

Що відомо про Олександра Мухіна?