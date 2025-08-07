Умер известный кинооператор и художник Александр Мухин
- Украинский кинооператор и художник Александр Мухин умер в возрасте 82 лет.
- О церемонии прощания с кинодеятелем обещает сообщить волонтер Даниил Щербаков.
Умер украинский кинооператор и художник Александр Мухин. Ему было 82 года.
Сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу волонтера Даниила Щербакова.
О смерти Александра Мухина стало известно 6 августа. С кинооператором долгое время не могли связаться, поэтому в его квартиру вызвали полицию. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили, что мужчина умер.
Я сейчас в Запорожье работаю, и какое-то время не могли дозвониться до него. Сейчас соседка ушла. Я вызвал из Запорожья полицию, они через окно залезли. Александра Васильевича нет,
– рассказал Даниил Щербаков.
Он отметил, что будет держать украинцев в курсе относительно церемонии прощания с кинодеятелем.
Заметим, что только 25 июля кинооператор отметил свой день рождения. Уже тогда Александр Мухин говорил, что предчувствует свою смерть.
Что известно об Александре Мухине?
- Будущий кинооператор и художник родился 25 июля 1943 года в Киеве. Сначала получил образование в Киевском художественно-промышленном училище, а затем изучал журналистику в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
- Большую часть жизни посвятил киноиндустрии. Работал оператором, режиссером и сценаристом, приняв участие в создании более 70 фильмов. Среди самых известных проектов – анимационные ленты "Крылья", "Доктор Айболит", "Приключения на воде" и "Млечный путь".
- Мухин был женат на художнице Аделине. У пары был сын, который уже тоже ушел из жизни.