Серіал "Агентство", робота в Україні та сім'я: відверте інтерв'ю з актором Олександром Рудинським

Олександр Рудинський – один з найперспективніших українських акторів. Він вже не перший рік представляє Україну на світовому ринку, долучаючись до іноземних проєктів. У 2025 році Рудинський став лауреатом престижної кінопремії BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бема.

В українських стрічках Олександра можна побачити у різноманітних ролях – від комедійних до драматичних. Вистави за його участю постійно збирають аншлаги не лише в Україні, а й за її межами. Ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу читайте про досвід співпраці з Річардом Гіром, українські проєкти, дружину та багато іншого.

Серіал "Агентство" з Річардом Гіром, Майклом Фассбендером та Джорджем Клуні

Олександре, 20 жовтня в Україні відбулася прем'єра серіалу "Агентство", де ви зіграли українського військового. У цьому проєкті ви співпрацювали з Річардом Ґіром, Майклом Фассбендером, а продюсером став Джордж Клуні. Розкажете про цей досвід, свою роль і як загалом працювалось з голлівудськими зірками?

Неймовірний досвід – мабуть, один із найкращих у моєму житті. Я мав змогу попрацювати одразу з трьома режисерами – двома британцями й одним американцем. Усі вони дуже відомі, в їхньому портфоліо – чимало гучних проєктів. Тому я справді щасливчик, що отримав такий шанс.

За сюжетом, моя лінія розгортається в Україні, а герої Річарда Ґіра й Майкла Фассбендера дають нам завдання з Лондона. Тож у кадрі ми не перетиналися – лише на майданчику чи поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон – це важливий момент і для мене, і для всієї команди.

"Агентство": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал "Сім'я по неділях", де грає з "Холостяком" Цимбалюком

3 листопада на Новому каналі стартує серіал "Сім'я по неділях". Розкажіть про цей проєкт і вашого персонажа там. Це щось дуже близьке до вас в житті (за характером) чи глядачі будуть здивовані після перегляду?

Так, прем'єра вже зовсім скоро. Мій герой Тарас – не зовсім схожий на мене, але й не кардинально інший. Він більш інфантильний, залежний від дружини. Інші часто приймають рішення замість нього. У моєму житті все інакше – в нас рівноправні стосунки, ми завжди радимось і діємо разом.

Там у вас теж, до речі, дуже потужні партнери. Віталіна Біблів, Остап Ступка, Євген Лісничий, Тарас Цимбалюк… До речі, про Тараса! В ефірі стартував "Холостяк". Оголосили цю новину якраз десь у період зйомок цього серіалу. Спілкувалися на майданчику про це? Жартували чи, може, навпаки, давали поради Тарасу?

Так, і ще ви пропустили Анастасію Іванюк – вона в серіалі грає мою дружину. Взагалі кастинг там просто розкішний. Тому я одразу погодився. Ми весь час були разом – жили на майданчику, як справжня родина. Якщо хтось хворів або просто погано почувався, то ми дуже підтримували одне одного.



Рудинський та Іванюк в серіалі "Сім'я по неділях" / Фото пресслужби Нового каналу

Щодо Тараса – він дорослий чоловік, старший за мене на шість-сім років, сам приймає рішення і відповідає за себе. Ми багато знімалися разом, і, чесно, іноді не могли закінчити дубль – просто розсипалися від сміху.

До речі, з Марією Стопник, яка грає мою сестру, ми вже не вперше разом. Нас часто "зводять" у парі брата і сестри. Мабуть, через наші руді голови (сміється – 24 Канал).

Нові серіали та фільми з Рудинським, які скоро вийдуть

Над якими ще проєктами в Україні працюєте зараз?

Зараз готується до виходу авторський серіал Сергія Кулибишева "Ховаючи колишню" на Sweet.TV, комедія "Сім'я по неділях" на Новому каналі, true crime-серіал "Тиха нава" від Kyivstar TV, знятий на реальних подіях, і військова драма "Повернення" на ICTV.

І от у понеділок відбулася прем'єра "Agency" на 1+1, тож запрошую до перегляду! Паралельно добігають кінця зйомки повнометражного фільму "Потяг "Червона рута", прем'єру плануємо на День Незалежності.



Актори серіалу "Сім'я по неділях" / Фото пресслужби Нового каналу

Робота в театрі та призначення

Ви є кумиром багатьох українців, вистави з вашою участю збирають аншлаги. Зокрема, чимало молоді захоплюється вашою творчістю, для багатьох ви є кумиром. Яку основну місію ставите перед собою? Яким бачите своє призначення зараз?

Було б чудово, якби це відчуття – бути важливим для глядача – збереглося і через п'ять, і через десять років. Це складне завдання, адже кожен новий рік вимагає дивувати: спершу себе, а потім і свою аудиторію. З кожною роллю це стає дедалі складніше, але бажання є. Побачимо, які матеріали принесуть нові ідеї.

Ваші ролі в театрі та кіно дуже глибокі, проникливі. А коли в житті ви востаннє плакали?

Я не з тих людей, хто часто плаче, але буквально кілька днів тому слухав одну пісню в машині й раптом зрозумів, що вже чотири роки не був у Миколаєві. Це дуже зачепило. Тож зараз намагаюся вивільнити час, щоб у листопаді нарешті поїхати. Вперше за чотири роки.

Як професія впливає на стосунки з дружиною і сином

У деяких театральних постановках ви граєте разом із дружиною. Як професія впливає на ваші стосунки?

Професія – частина наших стосунків. Вона впливає і позитивно, і негативно. І це абсолютно нормально. Але без театру й кіно наші стосунки важко уявити. Ми разом граємо, разом готуємо вистави. Наприкінці жовтня, наприклад, знову маємо спільну постановку. Головне – проговорювати все заздалегідь.



Олександр Рудинський з коханою Марією / Фото з інстаграму актора

Ваша сім'я неймовірно красива, щира. А як любите проводити час разом, коли випадає нагода відпочити? Можливо, є якісь улюблені місця?

Якщо маємо один вільний день, то йдемо з дитиною у дитячу кімнату або в якийсь розважальний центр, іноді на мультфільм у 5D чи 3D. Він це обожнює! А коли вдається вирватися на два-три дні (а це буває рідко), то намагаємося поїхати якомога далі – просто змінити локацію.



Олександр Рудинський з дружиною і сином / Фото з інстаграму актора

Фільми та серіали, які має побачити кожен українець

Назвіть, будь ласка, фільми чи серіали, які, на вашу думку, має побачити кожен.

Якщо говорити про українське кіно, то кожен має побачити "Памфір", "Люксембург, Люксембург", документальні "20 днів у Маріуполі" та "Земля блакитна, ніби апельсин". А ще – серіали "Спіймати Кайдаша" та обидва сезони "Перших ластівок".