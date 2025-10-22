Укр Рус
Кіно Кіноновини Серіал "Агентство", робота в Україні та сім'я: відверте інтерв'ю з актором Олександром Рудинським
22 жовтня, 18:00
Серіал "Агентство", робота в Україні та сім'я: відверте інтерв'ю з актором Олександром Рудинським

Христина Кобак
Основні тези
  • Олександр Рудинський отримав престижну кінопремію BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір".
  • У серіалі "Агентство" він зіграв українського військового, співпрацюючи з відомими акторами, такими як Річард Ґір і Майкл Фассбендер.
  • А 3 листопада на Новому каналі відбудеться прем'єра серіалу "Сім'я по неділях", де Рудинський зіграв одну з головних ролей. 

Олександр Рудинський – один з найперспективніших українських акторів. Він вже не перший рік представляє Україну на світовому ринку, долучаючись до іноземних проєктів. У 2025 році Рудинський став лауреатом престижної кінопремії BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бема. 

В українських стрічках Олександра можна побачити у різноманітних ролях – від комедійних до драматичних. Вистави за його участю постійно збирають аншлаги не лише в Україні, а й за її межами. Ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу читайте про досвід співпраці з Річардом Гіром, українські проєкти, дружину та багато іншого. 

Олександре, 20 жовтня в Україні відбулася прем'єра серіалу "Агентство", де ви зіграли українського військового. У цьому проєкті ви співпрацювали з Річардом Ґіром, Майклом Фассбендером, а продюсером став Джордж Клуні. Розкажете про цей досвід, свою роль і як загалом працювалось з голлівудськими зірками? 

Неймовірний досвід – мабуть, один із найкращих у моєму житті. Я мав змогу попрацювати одразу з трьома режисерами – двома британцями й одним американцем. Усі вони дуже відомі, в їхньому портфоліо – чимало гучних проєктів. Тому я справді щасливчик, що отримав такий шанс.

За сюжетом, моя лінія розгортається в Україні, а герої Річарда Ґіра й Майкла Фассбендера дають нам завдання з Лондона. Тож у кадрі ми не перетиналися – лише на майданчику чи поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон – це важливий момент і для мене, і для всієї команди.

"Агентство": дивіться онлайн трейлер серіалу

3 листопада на Новому каналі стартує серіал "Сім'я по неділях". Розкажіть про цей проєкт і вашого персонажа там. Це щось дуже близьке до вас в житті (за характером) чи глядачі будуть здивовані після перегляду?

Так, прем'єра вже зовсім скоро. Мій герой Тарас – не зовсім схожий на мене, але й не кардинально інший. Він більш інфантильний, залежний від дружини. Інші часто приймають рішення замість нього. У моєму житті все інакше – в нас рівноправні стосунки, ми завжди радимось і діємо разом.

Там у вас теж, до речі, дуже потужні партнери. Віталіна Біблів, Остап Ступка, Євген Лісничий, Тарас Цимбалюк… До речі, про Тараса! В ефірі стартував "Холостяк". Оголосили цю новину якраз десь у період зйомок цього серіалу. Спілкувалися на майданчику про це? Жартували чи, може, навпаки, давали поради Тарасу?

Так, і ще ви пропустили Анастасію Іванюк – вона в серіалі грає мою дружину. Взагалі кастинг там просто розкішний. Тому я одразу погодився. Ми весь час були разом – жили на майданчику, як справжня родина. Якщо хтось хворів або просто погано почувався, то ми дуже підтримували одне одного.


Рудинський та Іванюк в серіалі "Сім'я по неділях" / Фото пресслужби Нового каналу

Щодо Тараса – він дорослий чоловік, старший за мене на шість-сім років, сам приймає рішення і відповідає за себе. Ми багато знімалися разом, і, чесно, іноді не могли закінчити дубль – просто розсипалися від сміху.

До речі, з Марією Стопник, яка грає мою сестру, ми вже не вперше разом. Нас часто "зводять" у парі брата і сестри. Мабуть, через наші руді голови (сміється – 24 Канал).

Над якими ще проєктами в Україні працюєте зараз?

Зараз готується до виходу авторський серіал Сергія Кулибишева "Ховаючи колишню" на Sweet.TV, комедія "Сім'я по неділях" на Новому каналі, true crime-серіал "Тиха нава" від Kyivstar TV, знятий на реальних подіях, і військова драма "Повернення" на ICTV.

І от у понеділок відбулася прем'єра "Agency" на 1+1, тож запрошую до перегляду! Паралельно добігають кінця зйомки повнометражного фільму "Потяг "Червона рута", прем'єру плануємо на День Незалежності.


Актори серіалу "Сім'я по неділях" / Фото пресслужби Нового каналу

Ви є кумиром багатьох українців, вистави з вашою участю збирають аншлаги. Зокрема, чимало молоді захоплюється вашою творчістю, для багатьох ви є кумиром. Яку основну місію ставите перед собою? Яким бачите своє призначення зараз?

Було б чудово, якби це відчуття – бути важливим для глядача – збереглося і через п'ять, і через десять років. Це складне завдання, адже кожен новий рік вимагає дивувати: спершу себе, а потім і свою аудиторію. З кожною роллю це стає дедалі складніше, але бажання є. Побачимо, які матеріали принесуть нові ідеї.

Ваші ролі в театрі та кіно дуже глибокі, проникливі. А коли в житті ви востаннє плакали?

Я не з тих людей, хто часто плаче, але буквально кілька днів тому слухав одну пісню в машині й раптом зрозумів, що вже чотири роки не був у Миколаєві. Це дуже зачепило. Тож зараз намагаюся вивільнити час, щоб у листопаді нарешті поїхати. Вперше за чотири роки.

У деяких театральних постановках ви граєте разом із дружиною. Як професія впливає на ваші стосунки?

Професія – частина наших стосунків. Вона впливає і позитивно, і негативно. І це абсолютно нормально. Але без театру й кіно наші стосунки важко уявити. Ми разом граємо, разом готуємо вистави. Наприкінці жовтня, наприклад, знову маємо спільну постановку. Головне – проговорювати все заздалегідь.


Олександр Рудинський з коханою Марією / Фото з інстаграму актора

Ваша сім'я неймовірно красива, щира. А як любите проводити час разом, коли випадає нагода відпочити? Можливо, є якісь улюблені місця?

Якщо маємо один вільний день, то йдемо з дитиною у дитячу кімнату або в якийсь розважальний центр, іноді на мультфільм у 5D чи 3D. Він це обожнює! А коли вдається вирватися на два-три дні (а це буває рідко), то намагаємося поїхати якомога далі – просто змінити локацію.


Олександр Рудинський з дружиною і сином / Фото з інстаграму актора

Назвіть, будь ласка, фільми чи серіали, які, на вашу думку, має побачити кожен.

Якщо говорити про українське кіно, то кожен має побачити "Памфір", "Люксембург, Люксембург", документальні "20 днів у Маріуполі" та "Земля блакитна, ніби апельсин". А ще – серіали "Спіймати Кайдаша" та обидва сезони "Перших ластівок".