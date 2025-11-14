Де зараз Олексій Горбунов, який відмовився від кар'єри в Росії ще у 2014 році
- Олексій Горбунов відмовився від кар'єри в Росії у 2014 році.
- Актор знімається в кіно, виступає в гурті "Грусть пилота" та проводить творчі вечори.
Олексій Горбунов – актор театру та кіно, народний артист України. Він відмовився від кар'єри в Росії ще у 2014 році, хоча пропозиції продовжували надходити, й почав виступати для українських військових у госпіталях.
Римма Зюбіна зізнавалась, що Олексій Горбунов є для неї прикладом через свою позицію, адже він завершив кар'єру в Росії попри те, що знімався в топових проєктах. Чим зараз займається актор, розповість 24 Канал.
Читайте також Як змінилися зірки серіалу "Свати" та хто з них виявився путіністом
Де зараз і чим займається Олексій Горбунов?
Олексій Горбунов не лише знімається в кіно, але й виступає в гурті "Грусть пилота". На своїй сторінці в інстаграмі актор повідомив, що в суботу, 15 листопада, у Verda Coffee & Bar (Іспанія) відбудеться його творчий вечір.
Теплий вечір музики, поезії та кіно. Місце, де слова оживають, а музика каже без слів,
– йдеться в описі до події.
А от нещодавно, 29 жовтня, творчий вечір Олексія Горбунова пройшов у київському пабі Pepper's Club.
Ймовірно, Горбунов переважно перебуває в Україні (таке розташування, зокрема, вказано на його сторінці в інстаграмі). Останнє фото, яке опублікував актор, зроблене в Одесі, також у профілі є світлини з Києва.
Серед останніх проєктів, в яких знявся Олексій: серіал "Бийся, серце, бийся" Дар'ї Трегубової (головна роль) фільми "Малевич" Дар'ї Онищенко та "Щастя" Романа Качанова (головна роль).
"Бийся, серце, бийся": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що ще відомо про Олексія Горбунова?
- Олексій Горбунов родом із Києва, дитинство провів на масиві Русанівка. Після закінчення школи не зміг вступити до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, бо не був комсомольцем.
- Протягом 1988 – 1970 років працював у театрі імені Леся Українки монтувальником, підсобним робітником у костюмерному цеху, де й познайомився з чоловіком Ади Роговцевої, актором Костянтином Степанковим.
- Згодом Горбунов таки вступив до інституту Карпенка-Карого. У 1984 році закінчив курс Костянтина Степанкова. Дебютував як актор у фільмі 1984 року "Вантаж без маркування" Володимира Попкова.
- Від першої дружини має доньку Анастасію, а від другої – Софію.
- Горбунов відомий за фільмами "Дике поле", "Правило бою", за серіалами "Гвардія", "Трубач" та іншими.