Де зараз Олексій Горбунов, який відмовився від кар'єри в Росії ще у 2014 році

Олексій Горбунов – актор театру та кіно, народний артист України. Він відмовився від кар'єри в Росії ще у 2014 році, хоча пропозиції продовжували надходити, й почав виступати для українських військових у госпіталях.

Римма Зюбіна зізнавалась, що Олексій Горбунов є для неї прикладом через свою позицію, адже він завершив кар'єру в Росії попри те, що знімався в топових проєктах. Чим зараз займається актор, розповість 24 Канал.

Де зараз і чим займається Олексій Горбунов?

Олексій Горбунов не лише знімається в кіно, але й виступає в гурті "Грусть пилота". На своїй сторінці в інстаграмі актор повідомив, що в суботу, 15 листопада, у Verda Coffee & Bar (Іспанія) відбудеться його творчий вечір.

Теплий вечір музики, поезії та кіно. Місце, де слова оживають, а музика каже без слів,

– йдеться в описі до події.

А от нещодавно, 29 жовтня, творчий вечір Олексія Горбунова пройшов у київському пабі Pepper's Club.

Ймовірно, Горбунов переважно перебуває в Україні (таке розташування, зокрема, вказано на його сторінці в інстаграмі). Останнє фото, яке опублікував актор, зроблене в Одесі, також у профілі є світлини з Києва.

Серед останніх проєктів, в яких знявся Олексій: серіал "Бийся, серце, бийся" Дар'ї Трегубової (головна роль) фільми "Малевич" Дар'ї Онищенко та "Щастя" Романа Качанова (головна роль).

"Бийся, серце, бийся": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що ще відомо про Олексія Горбунова?