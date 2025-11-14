Где сейчас Алексей Горбунов, который отказался от карьеры в России еще в 2014 году

Алексей Горбунов – актер театра и кино, народный артист Украины. Он отказался от карьеры в России еще в 2014 году, хотя предложения продолжали поступать, и начал выступать для украинских военных в госпиталях.

Римма Зюбина признавалась, что Алексей Горбунов является для нее примером из-за своей позиции, ведь он завершил карьеру в России несмотря на то, что снимался в топовых проектах. Чем сейчас занимается актер, расскажет 24 Канал.

Где сейчас и чем занимается Алексей Горбунов?

Алексей Горбунов не только снимается в кино, но и выступает в группе "Грусть пилота". На своей странице в инстаграме актер сообщил, что в субботу, 15 ноября, в Verda Coffee & Bar (Испания) состоится его творческий вечер.

Теплый вечер музыки, поэзии и кино. Место, где слова оживают, а музыка говорит без слов,

– говорится в описании к событию.

А вот недавно, 29 октября, творческий вечер Алексея Горбунова прошел в киевском пабе Pepper's Club.

Вероятно, Горбунов преимущественно находится в Украине (такое расположение, в частности, указано на его странице в инстаграме). Последнее фото, которое опубликовал актер, сделано в Одессе, также в профиле есть фотографии из Киева.

Среди последних проектов, в которых снялся Алексей: сериал "Бейся, сердце, бейся" Дарьи Трегубовой (главная роль) фильмы "Малевич" Дарьи Онищенко и "Счастье" Романа Качанова (главная роль).

Что еще известно об Алексее Горбунове?