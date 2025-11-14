Римма Зюбина признавалась, что Алексей Горбунов является для нее примером из-за своей позиции, ведь он завершил карьеру в России несмотря на то, что снимался в топовых проектах. Чем сейчас занимается актер, расскажет 24 Канал.
Читайте также Как изменились звезды сериала "Сваты" и кто из них оказался путинистом
Где сейчас и чем занимается Алексей Горбунов?
Алексей Горбунов не только снимается в кино, но и выступает в группе "Грусть пилота". На своей странице в инстаграме актер сообщил, что в субботу, 15 ноября, в Verda Coffee & Bar (Испания) состоится его творческий вечер.
Теплый вечер музыки, поэзии и кино. Место, где слова оживают, а музыка говорит без слов,
– говорится в описании к событию.
А вот недавно, 29 октября, творческий вечер Алексея Горбунова прошел в киевском пабе Pepper's Club.
Вероятно, Горбунов преимущественно находится в Украине (такое расположение, в частности, указано на его странице в инстаграме). Последнее фото, которое опубликовал актер, сделано в Одессе, также в профиле есть фотографии из Киева.
Среди последних проектов, в которых снялся Алексей: сериал "Бейся, сердце, бейся" Дарьи Трегубовой (главная роль) фильмы "Малевич" Дарьи Онищенко и "Счастье" Романа Качанова (главная роль).
"Бейся, сердце, бейся": смотрите онлайн трейлер сериала
Что еще известно об Алексее Горбунове?
- Алексей Горбунов родом из Киева, детство провел на массиве Русановка. После окончания школы не смог поступить в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, потому что не был комсомольцем.
- В течение 1988 – 1970 годов работал в театре имени Леся Украинки монтировщиком, подсобным рабочим в костюмерном цехе, где и познакомился с мужем Ады Роговцевой, актером Константином Степанковым.
- Впоследствии Горбунов таки поступил в институт Карпенко-Карого. В 1984 году окончил курс Константина Степанкова. Дебютировал как актер в фильме 1984 года "Груз без маркировки" Владимира Попкова.
- От первой жены имеет дочь Анастасию, а от второй – Софию.
- Горбунов известен по фильмам "Дикое поле", "Правило боя", по сериалам "Гвардия", "Трубач" и другим.