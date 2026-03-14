Палестинський актор не може прилетіти на Оскар-2026 через заборону на в'їзд до США

Палестинський актор Мотаз Малхіс заявив, що не зможе відвідати 98-му церемонію вручення премії Оскар через заборону на в'їзд у країну для палестинців, введену президентом США Дональдом Трампом.

Про це Мотаз Малхіс повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Актор зіграв одну з головних ролей у драмі "Голос Хінд Раджаб", яка представлена у номінації "Найкращий іноземний фільм" на Оскарі-2026.

Мотаз Малхіс не зможе відвідати Оскар-2026

До церемонії вручення премії Оскар залишилось три дні. Наш фільм "Голос Хінд Раджаб" номінований на премію Оскар. Мені випала честь зіграти одну з головних ролей в історії, яку мав почути світ. Але мене там не буде. Мені заборонено в'їжджати до Сполучених Штатів через моє палестинське громадянство,

– написав актор.

Мотаз Малхіс зіграв у стрічці оператора кол-центру, який відчайдушно намагається допомогти 5-річній палестинській дівчинці Хінд Раджаб. Вона застрягла в машині під обстрілом у Газі.

Це боляче. Але ось правда: ви можете заблокувати паспорт, але не можете заблокувати голос. Я палестинець, і я стою тут з гордістю та гідністю. Мій дух буде з "Голосом Хінд Раджаб" тієї ночі. Удачі всім вам. Наша історія важливіша за будь-які перешкоди, і її почують,

– продовжив Мотаз Малхіс.

Як пише Variety, у грудні Дональд Трамп заборонив в'їзд до США людям з паспортом Палестини, а також громадянам Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії.

Хоч Мотаз Малхіс не може бути присутній на 98-й церемонії вручення премії Оскар, режисерка фільму "Голос Хінд Раджаб", Бен Ханія, має таку можливість, адже є туніскою.

