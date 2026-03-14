Поки всі в очікуванні головної ночі Голлівуду, пропонуємо дізнатися, які фільми мають найбільше Оскарів. За всю історію премії по 11 нагород здобули три стрічки, передає 24 Канал.

Які фільми отримали найбільше Оскарів?

"Володар перснів: Повернення короля" (2003)

"Володар перснів: Повернення короля" – це останній фільм з трилогії, режисером якої став Пітер Джексон. Вона заснована на романах англійського письменника Дж. Р. Р. Толкіна.

Стрічка була номінована в 11 категоріях із 17 можливих. Вона виграла усі статуетки, зокрема у категорії "Найкращий фільм". Також відзначили режисерську роботу, сценарій, монтаж, декорації, дизайн костюмів тощо.

"Титанік" (1997)

Культовий фільм від режисера Джеймса Камерона про катастрофу на Титаніку. Виконавцями головних ролей стали Леонардо Ді Капріо (Джек) та Кейт Вінслет (Роуз).

"Титанік" отримав 11 Оскарів, зокрема став найкращим фільмом. Крім того, стрічку відзначили у номінаціях "Найкраща режисура", "Найкраща операторська робота", "Найкращий дизайн костюмів".

"Бен-Гур" (1959)

Американський фільм "Бен-Гур", знятий за романом Льюїса Воллеса. Це перша стрічка, яка отримала 11 статуеток Оскара: за найкращий фільм, режисерську, операторську, акторську роботу, декорації, дизайн костюмів, монтаж, музику, звук та спецефекти.

