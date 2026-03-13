У категорії "Найкраща чоловіча роль" за перемогу змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Вагнер Моура. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.
Хто може отримати Оскар-2026 у категорії "Найкраща чоловіча роль"?
Тімоті Шаламе
- Фільм: "Марті Супрім. Геній комбінацій"
Тімоті Шаламе – триразовий номінант на премію Оскар за ролі у фільмах "Назви мене своїм ім'ям", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" і "Мартін Супрім. Геній комбінацій", але поки жодного разу не перемагав.
За роль у стрічці "Мартін Супрім. Геній комбінацій" вперше отримав премію "Золотий глобус". Шаламе відзначили у категорії "Найкращий актор в мюзиклі або комедії".
Леонардо Ді Капріо
- Фільм: "Одна битва за іншою"
Леонардо Ді Капріо вже має один Оскар. Він став лавреатом премії за фільм 2016 року "Легенда Г'ю Гласса", за який також отримав "Золотий глобус", BAFTA і Премію Гільдії кіноакторів США.
Ітан Гоук
- Фільм: "Блакитний місяць"
Американського актора Ітана Гоука номінували на премію Оскар аж п'ять разів: як актора за фільми "Тренувальний день", "Юність" і "Блакитний місяць"; як сценарист за стрічки "Перед заходом сонця" і "Перед північчю".
Майкл Б. Джордан
Історичний надприродний фільм жахів "Грішники", в якому Майкл Б. Джордан виконав головну роль, цьогоріч має найбільше номінацій на Оскарі.
Вагнер Моура
Вагнер Моура отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор у драматичному фільмі" за роль у політичному трилері "Таємний агент", який також може принести йому Оскар.
Де й коли дивитися Оскар-2026 в Україні?
98-му церемонію вручення премії Оскар транслюватиме телеканал Суспільне Культура. Буде доступний переклад українською та жестовою мовами.
О 00:30 за київським часом розпочнеться трансляція червоної доріжки, а о 01:00 стартує сама церемонія.
Коментуватиме українську трансляцію Оскара-2026 актор, зірка серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" та фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський.