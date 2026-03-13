В категории "Лучшая мужская роль" за победу соревнуются Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
Кто может получить Оскар-2026 в категории "Лучшая мужская роль"?
Тимоти Шаламе
- Фильм: "Марти Великолепный"
Тимоти Шаламе – трехкратный номинант на премию Оскар за роли в фильмах "Назови меня своим именем", "Боб Дилан: Никому не известный" и "Марти Великолепный", но пока что ни разу не побеждал.
За роль в ленте "Марти Великолепный" впервые получил премию "Золотой глобус". Шаламе отметили в категории "Лучший актер в мюзикле или комедии".
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо уже имеет один Оскар. Он стал лауреатом премии за фильм 2016 года "Выживший", за который также получил "Золотой глобус", BAFTA и Премию Гильдии киноактеров США.
Итан Хоук
Американского актера Итана Хоука номинировали на премию Оскар аж пять раз: как актера за фильмы "Тренировочный день", "Юность" и "Голубая луна"; как сценарист за ленты "Перед закатом" и "Перед полуночью".
Майкл Б. Джордан
Исторический сверхъестественный фильм ужасов "Грешники", в котором Майкл Б. Джордан исполнил главную роль, в этом году имеет больше всего номинаций на Оскаре.
Вагнер Моура
Вагнер Моура получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль в политическом триллере "Тайный агент", который также может принести ему Оскар.
Где и когда смотреть Оскар-2026 в Украине?
-
98-ю церемонию вручения премии Оскар будет транслировать телеканал Суспільне Культура. Будет доступен перевод на украинский и жестовой языки.
-
В 00:30 по киевскому времени начнется трансляция красной дорожки, а в 01:00 стартует сама церемония.
-
Комментировать украинскую трансляцию Оскара-2026 будет актер, звезда сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" и фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский.