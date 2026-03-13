В категории "Лучшая мужская роль" за победу соревнуются Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Тоже интересно Стал популярным во всем мире: какой фильм о войне получил премию Оскар

Кто может получить Оскар-2026 в категории "Лучшая мужская роль"?

Тимоти Шаламе

Фильм: "Марти Великолепный"

Тимоти Шаламе – трехкратный номинант на премию Оскар за роли в фильмах "Назови меня своим именем", "Боб Дилан: Никому не известный" и "Марти Великолепный", но пока что ни разу не побеждал.

За роль в ленте "Марти Великолепный" впервые получил премию "Золотой глобус". Шаламе отметили в категории "Лучший актер в мюзикле или комедии".

"Марти Великолепный": смотрите онлайн трейлер фильма

Леонардо Ди Каприо

Фильм: "Битва за битвой"

Леонардо Ди Каприо уже имеет один Оскар. Он стал лауреатом премии за фильм 2016 года "Выживший", за который также получил "Золотой глобус", BAFTA и Премию Гильдии киноактеров США.

"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма