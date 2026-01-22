Укр Рус
22 січня, 17:59
Оновлено - 20:18, 22 січня

Оголосили номінантів на Оскар-2026: чи є в списку українські фільми

Софія Хомишин
Основні тези
  • Оголошено номінантів на Оскар-2026 у 24 категоріях, лідером стала стрічка "Грішники" з 16 номінаціями.
  • Українські фільми не потрапили у фінальний список номінантів, але там з'явився фільм, створений росіянином.
     

У березні 2026 року відбудеться довгоочікувана церемонія нагородження Оскар. 22 січня стали відомі номінанти на 98-му кінопремію.

Їх в прямому етері оголосили Даніель Брукс та Льюїс Пулман. Відео опублікували на ютуб-каналі Oscars.

Всього номінантів на "Оскар-2026" оголосили у 24 різних категоріях. Лідером стала стрічка "Грішники" – 16 номінацій, включно з новою "Найкращий кастинг". По 13 і 10 номінацій отримали "Одна битва за іншою" та "Марті Супрім. Геній комбінацій" відповідно. 

Українські фільми були лише у коротких списках, та не стали претендентами на Оскар-2026. Йдеться про "2000 метрів до Андріївки" та "Я померла в Ірпені". Фільм "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, де знявся Олександр Рудинський, також не увійшов у фінальний список кінопремії.

Водночас серед претендентів на Оскар-2026 є документальна стрічка "Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено" про американського журналіста Брента Рено, убитого російськими військовими в Ірпені.

Також на Оскар-2026 номіновано стрічку "Містер Ніхто проти Путіна", яку зняв американський режисер Девід Боренштейн та колишній російський учитель Павло Таланкін.

Оголосили номінантів на Оскар-2026: дивіться відео онлайн 

Повний список номінантів на Оскар-2026

Найкращий фільм

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Буґонія";
  • "F1";
  • "Секретний агент";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "Грішники";
  • "Потяг у снах".

Найкраща режисерська робота

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");
  • Раян Куґлер ("Грішники");
  • Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій");
  • Йоакім Трієр  ("Сентиментальна цінність");
  • Хлоя Чжао  ("Гамнет").

Найкращий актор

  • Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою");
  • Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій");
  • Майкл Б. Джордан ("Грішники");
  • Ітан Гоук ("Блакитний місяць");
  • Ваґнер Мора ("Таємний Агент").

Найкращий актор другого плану

  • Шон Пенн ("Одна битва за іншою");
  • Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою");
  • Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність");
  • Делрой Ліндо ("Грішники");
  • Джейкоб Елорді ("Франкенштейн").

Найкраща акторка 

  • Джессі Баклі ("Гамнет");
  • Роуз Бірн ("Я не залізна");
  • Емма Стоун ("Буґонія");
  • Кейт Гадсон ("Пісня любові");
  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").

Найкраща акторка другого плану

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");
  • Вунмі Мосаку ("Грішники");
  • Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність");
  • Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність");
  • Емі Медіґан ("Зброя").

Найкращий мультфільм

  • "Зоотрополіс 2";
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів";
  • "Арко";
  • "Еліо";
  • "Маленька Амелі або герой дощу".

Найкращий іноземний фільм

  • "Проста випадковість";
  • "Таємний агент";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "Сірат";
  • "Голос Хінд Раджаб".

Найкращий повнометражний документальний фільм

  • "Алабамське рішення";
  • "Зустрінь мене у світлі надії";
  • "Розсікаючи скелі";
  • "Містер Ніхто проти Путіна";
  • "Ідеальна сусідка".

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Пляма м'ясника";
  • "Друг Дороті";
  • "Історична драма Джейн Остін";
  • "Співаки";
  • "Двоє людей, що обмінюються слиною".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Метелик";
  • "Вічнозелений";
  • "Дівчина, яка плакала про перли";
  • "Пенсійний план";
  • "Три сестри".

Найкращий адаптований сценарій

  • "Буґонія";
  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Потяг у снах".

Найкращий оригінальний сценарій:

  • "Блакитний місяць";
  • "Це була лише випадковість";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "Грішники".

Найкращий кастинг

  • "Гамнет";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Таємний агент";
  • "Грішники".

Найкращі візуальні ефекти

  • "Аватар: вогонь і попіл";
  • "F1";
  • "Світ Юрського періоду: Відродження";
  • "Автобус у вогні";
  • "Грішники".

Найкраща музика до фільму

  • "Буґонія";
  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Грішники".

Найкраща оригінальна пісня

  • Dear Me ("Даян Воррен: Невтомна");
  • Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів");
  • I Lied To You ("Грішники");
  • Sweet Dreams of Joy  (Viva Verdi!);
  • Train Dreams ("Потяг у снах").

Найкраща операторська робота

  • "Франкенштейн";
  • "Грішники";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Потяг у снах";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій".

Найкращий грим та зачіска

  • "Франкенштейн";
  • "Кокухо";
  • "Грішники";
  • "Незламний";
  • "Гидка сестра".

Найкращий дизайн костюмів

  • "Аватар: вогонь і попіл";
  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Грішники".

Найкраща робота художника-постановника

  • "Франкенштейн";
  • "Грішники";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Гамнет";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій".

Найкращий монтаж

  • "Грішники";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "F1".

Найкращий звук

  • "Франкенштейн";
  • "Одна битва за іншою";
  • "Грішники";
  • "Сірат";
  • "F1".

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено";
  • "Children No More: Were and Are Gone";
  • "Усі порожні кімнати";
  • "Диявол не спить";
  • "Perfectly a Strangeness".