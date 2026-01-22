Объявили номинантов на Оскар-2026: есть ли в списке украинские фильмы
- Объявлены номинанты на Оскар-2026 в 24 категориях, лидером стала лента "Грешники" с 16 номинациями.
- Украинские фильмы не попали в финальный список номинантов, но там появился фильм, созданный россиянином.
В марте 2026 года состоится долгожданная церемония награждения Оскар. 22 января стали известны номинанты на 98-ю кинопремию.
Их в прямом эфире объявили Даниэль Брукс и Льюис Пулман. Видео опубликовали на ютуб-канале Oscars.
Всего номинантов на "Оскар-2026" объявили в 24 различных категориях. Лидером стала лента "Грешники" – 16 номинаций, включая новую "Лучший кастинг". По 13 и 10 номинаций получили "Одна битва за другой" и "Марти Суприм. Гений комбинаций" соответственно.
Украинские фильмы были только в коротких списках, но не стали претендентами на Оскар-2026. Речь идет о "2000 метрах до Андреевки" и "Я умерла в Ирпене". Фильм "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, где снялся Александр Рудинский, также не вошел в финальный список кинопремии.
В то же время среди претендентов на Оскар-2026 есть документальная лента Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud об американском журналисте Бренте Рено, убитом российскими военными в Ирпене.
Также на Оскар-2026 номинирована лента "Господин Никто против Путина", которую снял американский режиссер Дэвид Боренштейн и бывший российский учитель Павел Таланкин.
Объявили номинантов на Оскар-2026: смотрите видео онлайн
Полный список номинантов на Оскар-2026
Найкращий фільм
- "Франкенштайн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Сны поездов".
Лучшая режиссерская работа
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
- Райан Куглер ("Грешники");
- Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
Лучший актер
- Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой");
- Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Итан Хоук ("Голубая луна");
- Вагнер Мора ("Секретный агент").
Лучший актер второго плана
- Шон Пенн ("Одна битва за другой");
- Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
- Делрой Линдо ("Грешники");
- Джейкоб Элорди ("Франкенштайн").
Лучшая актриса
- Джесси Бакли ("Гамнет");
- Роуз Бирн ("Я не железная");
- Эмма Стоун ("Бугония");
- Кейт Хадсон ("Песнь любви");
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").
Лучшая актриса второго плана
- Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");
- Вунми Мосаку ("Грешники");
- Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");
- Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");
- Эми Медиган ("Оружие").
Лучший мультфильм
- "Зверополис 2";
- "Кейпоп – охотницы на демонов";
- "Арко";
- "Элио";
- "Маленькая Амели".
Лучший иностранный фильм
- "Простая случайность";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Сират";
- "Голос Хинд Раджаб".
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Алабамское решение";
- "Приходите посмотреть на меня в хорошем свете";
- Cutting Through Rocks;
- "Господин Никто против Путина";
- "Идеальная соседка".
Лучший игровой короткометражный фильм
- Butcher's Stain;
- "Друг Дороти";
- Jane Austen's Period Drama;
- "Певцы";
- "Два человека обмениваются слюной".
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Бабочка";
- "Вечнозеленый";
- "Девушка, которая плакала о жемчуге";
- "Пенсионный план";
- "Три сестры".
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония";
- "Франкенштfйн";
- "Гамнет";
- "Одна битва за другой";
- "Сны поездов".
Лучший оригинальный сценарий:
- "Голубая луна";
- "Простая случайность";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники".
Лучший кастинг
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Секретный агент";
- "Грешники".
Лучшие визуальные эффекты
- "Аватар: пламя и пепел";
- "F1";
- "Мир Юрского периода: Возрождение";
- "Школьный автобус";
- "Грешники".
Лучшая музыка к фильму
- "Бугония";
- "Франкенштайн";
- "Гамнет";
- "Одна битва за другой";
- "Грешники".
Лучшая оригинальная песня
- Dear Me ("Дайан Уоррен: Неутомимая");
- Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов");
- I Lied To You ("Грешники");
- Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!);
- Train Dreams ("Сны поездов").
Лучшая операторская работа
- "Франкенштайн";
- "Грешники";
- "Одна битва за другой";
- "Сны поездов";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций".
Лучший грим и прическа
- "Франкенштайн";
- "Кокухо";
- "Грешники";
- "Несокрушимый";
- "Гадкая сестра".
Лучший дизайн костюмов
- "Аватар: пламя и пепел";
- "Франкенштайн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Грешники".
Лучшая работа художника-постановщика
- "Франкенштайн";
- "Грешники";
- "Одна битва за другой";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций".
Лучший монтаж
- "Грешники";
- "Одна битва за другой";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Сентиментальная ценность";
- "F1".
Лучший звук
- "Франкенштайн";
- "Одна битва за другой";
- "Грешники";
- "Сират";
- "F1".
Лучший документальный короткометражный фильм
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud;
- Children No More: Were and Are Gone;
- "Все пустые комнаты";
- "The Devil Is Busy";
- "Perfectly a Strangeness".