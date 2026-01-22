Укр Рус
22 января, 17:59
Обновлено - 20:21, 22 января

Объявили номинантов на Оскар-2026: есть ли в списке украинские фильмы

София Хомишин
Основные тезисы
  • Объявлены номинанты на Оскар-2026 в 24 категориях, лидером стала лента "Грешники" с 16 номинациями.
  • Украинские фильмы не попали в финальный список номинантов, но там появился фильм, созданный россиянином.
     

В марте 2026 года состоится долгожданная церемония награждения Оскар. 22 января стали известны номинанты на 98-ю кинопремию.

Их в прямом эфире объявили Даниэль Брукс и Льюис Пулман. Видео опубликовали на ютуб-канале Oscars.

Всего номинантов на "Оскар-2026" объявили в 24 различных категориях. Лидером стала лента "Грешники" – 16 номинаций, включая новую "Лучший кастинг". По 13 и 10 номинаций получили "Одна битва за другой" и "Марти Суприм. Гений комбинаций" соответственно.

Украинские фильмы были только в коротких списках, но не стали претендентами на Оскар-2026. Речь идет о "2000 метрах до Андреевки" и "Я умерла в Ирпене". Фильм "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, где снялся Александр Рудинский, также не вошел в финальный список кинопремии.

В то же время среди претендентов на Оскар-2026 есть документальная лента Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud об американском журналисте Бренте Рено, убитом российскими военными в Ирпене.

Также на Оскар-2026 номинирована лента "Господин Никто против Путина", которую снял американский режиссер Дэвид Боренштейн и бывший российский учитель Павел Таланкин.

Объявили номинантов на Оскар-2026: смотрите видео онлайн

Полный список номинантов на Оскар-2026

Найкращий фільм

  • "Франкенштайн";
  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Одна битва за другой";
  • "Бугония";
  • "F1";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Сны поездов".

Лучшая режиссерская работа

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
  • Райан Куглер ("Грешники");
  • Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
  • Хлоя Чжао ("Гамнет").

Лучший актер

  • Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой");
  • Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники");
  • Итан Хоук ("Голубая луна");
  • Вагнер Мора ("Секретный агент").

Лучший актер второго плана

  • Шон Пенн ("Одна битва за другой");
  • Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");
  • Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
  • Делрой Линдо ("Грешники");
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштайн").

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли ("Гамнет");
  • Роуз Бирн ("Я не железная");
  • Эмма Стоун ("Бугония");
  • Кейт Хадсон ("Песнь любви");
  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").

Лучшая актриса второго плана

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");
  • Вунми Мосаку ("Грешники");
  • Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");
  • Эми Медиган ("Оружие").

Лучший мультфильм

  • "Зверополис 2";
  • "Кейпоп – охотницы на демонов";
  • "Арко";
  • "Элио";
  • "Маленькая Амели".

Лучший иностранный фильм

  • "Простая случайность";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Сират";
  • "Голос Хинд Раджаб".

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Алабамское решение";
  • "Приходите посмотреть на меня в хорошем свете";
  • Cutting Through Rocks;
  • "Господин Никто против Путина";
  • "Идеальная соседка".

Лучший игровой короткометражный фильм

  • Butcher's Stain;
  • "Друг Дороти";
  • Jane Austen's Period Drama;
  • "Певцы";
  • "Два человека обмениваются слюной".

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Бабочка";
  • "Вечнозеленый";
  • "Девушка, которая плакала о жемчуге";
  • "Пенсионный план";
  • "Три сестры".

Лучший адаптированный сценарий

  • "Бугония";
  • "Франкенштfйн";
  • "Гамнет";
  • "Одна битва за другой";
  • "Сны поездов".

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Голубая луна";
  • "Простая случайность";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники".

Лучший кастинг

  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Одна битва за другой";
  • "Секретный агент";
  • "Грешники".

Лучшие визуальные эффекты

  • "Аватар: пламя и пепел";
  • "F1";
  • "Мир Юрского периода: Возрождение";
  • "Школьный автобус";
  • "Грешники".

Лучшая музыка к фильму

  • "Бугония";
  • "Франкенштайн";
  • "Гамнет";
  • "Одна битва за другой";
  • "Грешники".

Лучшая оригинальная песня

  • Dear Me ("Дайан Уоррен: Неутомимая");
  • Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов");
  • I Lied To You ("Грешники");
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!);
  • Train Dreams ("Сны поездов").

Лучшая операторская работа

  • "Франкенштайн";
  • "Грешники";
  • "Одна битва за другой";
  • "Сны поездов";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций".

Лучший грим и прическа

  • "Франкенштайн";
  • "Кокухо";
  • "Грешники";
  • "Несокрушимый";
  • "Гадкая сестра".

Лучший дизайн костюмов

  • "Аватар: пламя и пепел";
  • "Франкенштайн";
  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Грешники".

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Франкенштайн";
  • "Грешники";
  • "Одна битва за другой";
  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций".

Лучший монтаж

  • "Грешники";
  • "Одна битва за другой";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "F1".

Лучший звук

  • "Франкенштайн";
  • "Одна битва за другой";
  • "Грешники";
  • "Сират";
  • "F1".

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud;
  • Children No More: Were and Are Gone;
  • "Все пустые комнаты";
  • "The Devil Is Busy";
  • "Perfectly a Strangeness".