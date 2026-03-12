Хто отримає Оскар-2026 уже за лічені дні: прогнози букмекерів

До церемонії вручення премії Оскар 2026 року залишаються лічені дні. Уже зовсім скоро зі сцени головної події у світі кіно пролунають імена переможців, які отримають заповітні статуетки за свої досягнення в кіномистецтві.

У мережі вже з'явилися перші прогнози букмекерів, які роблять ставки на те, хто може стати лауреатом престижної нагороди. Зокрема, міжнародний сайт із порівняння коефіцієнтів Oddschecker уже опублікував власні прогнози.

Кому прогнозують перемогу на премії Оскар-2026?

Найкращий фільм

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Буґонія";

"F1";

"Секретний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Потяг у снах".



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща режисерська робота

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою");

Раян Куґлер ("Грішники");

Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій");

Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність");

Хлоя Чжао ("Гамнет").



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкращий актор

Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою");

Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій");

Майкл Б. Джордан ("Грішники");

Ітан Гоук ("Блакитний місяць");

Ваґнер Мора ("Таємний Агент").



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща акторка

Джессі Баклі ("Гамнет");

Роуз Бірн ("Я не залізна");

Емма Стоун ("Буґонія");

Кейт Гадсон ("Пісня любові");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкращий актор другого плану

Шон Пенн ("Одна битва за іншою");

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою");

Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність");

Делрой Ліндо ("Грішники");

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн").



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща акторка другого плану

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою");

Вунмі Мосаку ("Грішники");

Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність");

Інґа Ібсдоттер Ліллеос ("Сентиментальна цінність");

Емі Медіґан ("Зброя").



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Алабамське рішення";

"Зустрінь мене у світлі надії";

"Розсікаючи скелі";

"Містер Ніхто проти Путіна";

"Ідеальна сусідка".



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Нагадаємо, що український фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" міг би позмагатися в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Однак члени Американської кіноакадемії вирішили не включати стрічку до короткого списку номінантів на Оскар 2026 року.

Водночас у цьому списку можна помітити російський пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна". Наразі букмекери не прогнозують йому перемоги, тож сподіваємося, що ці прогнози справдяться і жоден росіянин не вийде на сцену Оскара, щоб у будь-якому контексті згадувати Росію та відбілювати її репутацію на міжнародній арені.