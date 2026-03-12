Укр Рус
Кино Подборки кино Кто станет победителем Оскара-2026 в главных номинациях: прогнозы букмекеров
12 марта, 13:30
3

Кто получит Оскар-2026 уже в считанные дни: прогнозы букмекеров

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Букмекеры прогнозируют победителей Оскара-2026 в таких номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и других.
  • Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" не включен в список номинантов на премию, тогда как российский фильм "Мистер Никто против Путина" присутствует в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

До церемонии вручения премии Оскар 2026 года остаются считанные дни. Уже совсем скоро со сцены главного события в мире кино прозвучат имена победителей, которые получат заветные статуэтки за свои достижения в киноискусстве.

В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.

Кому прогнозируют победу на премии Оскар-2026?

Лучший фильм

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "Одна битва за другой";
  • "Бугония";
  • "F1";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Поезд во снах".


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая режиссерская работа

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
  • Райан Куглер ("Грешники");
  • Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
  • Хлоя Чжао ("Гамнет").


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший актер

  • Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой");
  • Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники");
  • Итан Хоук ("Голубая луна");
  • Вагнер Мора ("Тайный агент").


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли ("Гамнет");
  • Роуз Бирн ("Я не железная");
  • Эмма Стоун ("Бугония");
  • Кейт Хадсон ("Песнь любви");
  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший актер второго плана

  • Шон Пенн ("Одна битва за другой");
  • Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");
  • Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
  • Делрой Линдо ("Грешники");
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн").


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая актриса второго плана

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");
  • Вунми Мосаку ("Грешники");
  • Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");
  • Эми Медиган ("Оружие").


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Алабамское решение";
  • "Встреть меня в свете надежды";
  • "Рассекая скалы";
  • "Мистер Никто против Путина";
  • "Идеальная соседка".


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на Оскар 2026 года.

В то же время в этом списке можно заметить российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина". Сейчас букмекеры не прогнозируют ему победы, поэтому надеемся, что эти прогнозы оправдаются и ни один россиянин не выйдет на сцену Оскара, чтобы в любом контексте упоминать Россию и отбеливать ее репутацию на международной арене.