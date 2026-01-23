Несмотря на кровопролитную войну, самые престижные кинопремии фактически закрывают на это глаза и нормализуют российские продукты в культурном пространстве. В материале 24 Канала рассказываем, какие российские ленты вошли в список номинантов и почему не стоит тратить на них время.

Какие российские ленты номинировали на Оскар-2026?

На кинопремию Оскар 2026 года номинировали российские ленты, в частности фильм "Господин Никто против Путина" и короткометражную анимацию "Три сестры". В то время, когда в Украине нет света и тепла, а над головами ежедневно пролетают ракеты, самая престижная кинопремия мира закрывает глаза на российские преступления и номинирует работы российских создателей.

В частности, анимационный фильм "Три сестры" создан российским режиссером Константином Бронзитом. Документальная лента "Господин никто против Путина" позиционируется как разоблачение пропаганды в российских школах, однако фактически является манипулятивным нарративом. Над фильмом работал Павел Таланкин – бывший педагог-организатор в одной из школ Челябинской области. Именно там он снимал школьные линейки, собрания и другие мероприятия, во время которых детей системно насыщали российской пропагандой.

Несмотря на положительные отзывы западных критиков, важно понимать настоящий месседж таких работ. Через подобные ленты зрителям пытаются навязать мысль, что "не вся Россия виновата" в войне, а также сформировать образ так называемых "хороших россиян", которые якобы не несут ответственности за преступления своего государства.

Мир охотно глотает эту идею, часто даже не пытаясь мыслить критически.

В каких категориях номинированы российские ленты?

Российские ленты номинированы в категории "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой будут соревноваться такие фильмы:

"Алабамское решение";

"Встреть меня в свете надежды";

"Рассекая скалы";

"Мистер Никто против Путина";

"Идеальная соседка".

А также в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм", где номинированы такие ленты: