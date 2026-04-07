24 Канал подготовил список фильмов о психбольницах. Эти ленты вышли давно, но стали довольно популярными среди зрителей и получили высокий рейтинг IMDb.
Фильмы о психбольницах, от которых не сможете оторваться
"Остров проклятых" (2010)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
События фильма разворачиваются на острове Шаттер в Бостонской гавани в 1954 году. Там расположена психиатрическая больница Эшклифф, где находятся особо опасные преступники.
На остров приезжают федеральный маршал Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул. Они должны расследовать таинственное исчезновение Рэйчел Соландо – пациентки, которая утопила своих детей.
"Пролетая над гнездом кукушки" (1975)
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Рэндл Патрик Макмерфи притворился сумасшедшим, чтобы избежать тюрьмы. Он попадает в психиатрическую клинику, которой руководит жестокая сестра Милдред Рэтчед. Она запугивает пациентов издевательством, лекарствами и сеансами электросудорожной терапии. Рэндл решается противостоять женщине.
"Прерванная жизнь" (1999)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
События ленты происходят в конце 1960-х годов. Это история о Сюзанне Кейсен, которая попадает в психиатрическую больницу для проблемных молодых женщин.
