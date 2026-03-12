В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.

Кому прогнозируют победу на премии Оскар-2026?

Лучший фильм

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Одна битва за другой";

"Бугония";

"F1";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Поезд во снах".



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая режиссерская работа

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");

Райан Куглер ("Грешники");

Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");

Хлоя Чжао ("Гамнет").



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший актер

Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой");

Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");

Майкл Б. Джордан ("Грешники");

Итан Хоук ("Голубая луна");

Вагнер Мора ("Тайный агент").



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая актриса

Джесси Бакли ("Гамнет");

Роуз Бирн ("Я не железная");

Эмма Стоун ("Бугония");

Кейт Хадсон ("Песнь любви");

Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший актер второго плана

Шон Пенн ("Одна битва за другой");

Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");

Делрой Линдо ("Грешники");

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн").



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая актриса второго плана

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");

Вунми Мосаку ("Грешники");

Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");

Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");

Эми Медиган ("Оружие").



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший полнометражный документальный фильм

"Алабамское решение";

"Встреть меня в свете надежды";

"Рассекая скалы";

"Мистер Никто против Путина";

"Идеальная соседка".



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на Оскар 2026 года.

В то же время в этом списке можно заметить российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина". Сейчас букмекеры не прогнозируют ему победы, поэтому надеемся, что эти прогнозы оправдаются и ни один россиянин не выйдет на сцену Оскара, чтобы в любом контексте упоминать Россию и отбеливать ее репутацию на международной арене.