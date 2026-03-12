В сети уже появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.
Кому прогнозируют победу на премии Оскар-2026?
Лучший фильм
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Поезд во снах".
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Лучшая режиссерская работа
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой");
- Райан Куглер ("Грешники");
- Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
Лучший актер
- Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой");
- Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций");
- Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Итан Хоук ("Голубая луна");
- Вагнер Мора ("Тайный агент").
Лучшая актриса
- Джесси Бакли ("Гамнет");
- Роуз Бирн ("Я не железная");
- Эмма Стоун ("Бугония");
- Кейт Хадсон ("Песнь любви");
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").
Лучший актер второго плана
- Шон Пенн ("Одна битва за другой");
- Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой");
- Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
- Делрой Линдо ("Грешники");
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн").
Лучшая актриса второго плана
- Теяна Тейлор ("Одна битва за другой");
- Вунми Мосаку ("Грешники");
- Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность");
- Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Сентиментальная ценность");
- Эми Медиган ("Оружие").
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Алабамское решение";
- "Встреть меня в свете надежды";
- "Рассекая скалы";
- "Мистер Никто против Путина";
- "Идеальная соседка".
Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на Оскар 2026 года.
В то же время в этом списке можно заметить российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина". Сейчас букмекеры не прогнозируют ему победы, поэтому надеемся, что эти прогнозы оправдаются и ни один россиянин не выйдет на сцену Оскара, чтобы в любом контексте упоминать Россию и отбеливать ее репутацию на международной арене.