Одразу 5 фільмів, пов'язаних з Україною, потрапили у шортлист Оскара-2026

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шортлист Оскара-2026. У цей список потрапило одразу декілька фільмів, пов'язаних з Україною.

Що важливо, це ще не номінанти, їх оголосять 22 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.

Дивіться також Змінилась до невпізнання: як зараз виглядає та живе юна акторка Єфросинія Мельник

Які фільми, пов'язані з Україною, потрапили у шортлист Оскара-2026?

Документальний фільм Мстислава Чернова потрапив у список. Стрічка "2000 метрів до Андріївки" увійшла у короткий список категорії "Документальний повнометражний фільм". Відомо, що Україна подавала стрічку на номінацію "Міжнародний повнометражний фільм", але у шортлист вона не увійшла.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у шортлисті можна побачити стрічку "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої. Це коротка історія на реальних подіях, яку довелося особисто прожити українській режисерці. Дівчина провела десять днів в оточеному місті й виїхала з останньою евакуаційною колоною. З того моменту її не покидає відчуття, що вона померла в Ірпіні. Стрічка увійшла до списку в категорії "Анімаційний короткометражний фільм".

У цій же номінації є французький фільм "Сором'язливість дерев". Цікаво, що співрежисеркою цього кінопроєкту є українка Софія Чуйковська.

Британська документальна стрічка "Камінь, папір, ножиці" з популярним українським актором Олександром Рудинським змагатиметься у категорії "Ігровий короткометражний фільм". А фільм "Незламний", у якому знявся абсолютний український чемпіон Олександр Усик, потрапив до номінації "Грим та зачіски".

Із повним списком шортлістів можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про Оскар-2026?