Та цього разу українська робота потрапила до п'ятірки найкращих документальних фільмів США за версією Національної ради кінокритиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на National Board of Review.

"2000 метрів до Андріївки" – один із найкращих документальних фільмів 2025 року

Національна рада кінокритиків США назвала український фільм "2000 метрів до Андріївки" одним із найкращих документальних фільмів 2025 року. Це премія, яка щороку відзначає видатні досягнення в кінематографі. Цьогоріч члени ради переглянули 265 фільмів та обрали найкращі з них. Серед лауреатів опинилася стрічка Мстислава Чернова, яка представить Україну на кінопремії Оскар 2026 року.

