И на этот раз украинская работа попала в пятерку лучших документальных фильмов США по версии Национального совета кинокритиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на National Board of Review.
Смотрите также Навсегда в строю: известные украинские актеры, которые погибли на войне
"2000 метров до Андреевки" – один из лучших документальных фильмов 2025 года
Национальный совет кинокритиков США назвал украинский фильм "2000 метров до Андреевки" одним из лучших документальных фильмов 2025 года. Это премия, которая ежегодно отмечает выдающиеся достижения в кинематографе. В этом году члены совета просмотрели 265 фильмов и выбрали лучшие из них. Среди лауреатов оказалась лента Мстислава Чернова, которая представит Украину на кинопремии Оскар 2026 года.
"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма
Ранее Мстислав Чернов признался, как смог во второй раз стать кандидатом на Оскар: "Это титаническая работа". Читайте – по ссылке.
Кого еще отметил Национальный совет кинокритиков США?
- Ленту "Одна битва за другой" назвали лучшим фильмом,
- Пола Томаса Андерсона – лучшим режиссером за работу над этой же лентой,
- Леонардо Ди Каприо – лучший актер за роль в этом же фильме,
- Роуз Бирн – лучшая актриса за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударил".