Сразу 5 фильмов, связанных с Украиной, попали в шортлист Оскара-2026

Академия кинематографических искусств и наук объявила шортлист Оскара-2026. В этот список попало сразу несколько фильмов, связанных с Украиной.

Что важно, это еще не номинанты, их объявят 22 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

Какие фильмы, связанные с Украиной, попали в шортлист Оскара-2026?

Документальный фильм Мстислава Чернова попал в список. Лента "2000 метров до Андреевки" вошла в короткий список категории "Документальный полнометражный фильм". Известно, что Украина подавала ленту на номинацию "Международный полнометражный фильм", но в шортлист она не вошла.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в шортлисте можно увидеть ленту "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой. Это короткая история на реальных событиях, которую пришлось лично прожить украинскому режиссеру. Девушка провела десять дней в окруженном городе и уехала с последней эвакуационной колонной. С того момента ее не покидает ощущение, что она умерла в Ирпене. Лента вошла в список в категории "Анимационный короткометражный фильм".

В этой же номинации есть французский фильм "Застенчивость деревьев". Интересно, что сорежиссером этого кинопроекта является украинка София Чуйковская.

Британская документальная лента "Камень, бумага, ножницы" с популярным украинским актером Александром Рудинским будет соревноваться в категории "Игровой короткометражный фильм". А фильм "Несокрушимый", в котором снялся абсолютный украинский чемпион Александр Усик, попал в номинацию "Грим и прически".

С полным списком шортлистов можно ознакомиться по ссылке.

Что известно об Оскаре-2026?