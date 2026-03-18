Які рейтинги мають фільми, що отримали премію Оскар-2026

У неділю, 15 березня, у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі пройшла 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Найбільше статуеток отримала чорна комедія "Одна битва за іншою". Вона, зокрема, перемогла у номінації "Найкращий фільм".

У матеріалі 24 Каналу читайте, які рейтинги мають фільми-лауреати Оскара-2026. Дізнавайтесь, як їх оцінили критики та глядачі. Які рейтинги мають фільми, які отримали Оскар-2026? "Одна битва за іншою" Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Rotten Tomatoes: 94% (критики), 85% (глядачі) "Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму "Гамнет" Рейтинг IMDb : 7.9/10

: 7.9/10 Rotten Tomatoes: 87% (критики), 93% (глядачі) "Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму "Грішники" Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Rotten Tomatoes: 97% (критики), 96% (глядачі) "Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму "Кейпоп-мисливиці на демонів" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 91% (критики), 99% (глядачі) "Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться онлайн трейлер фільму "Сентиментальна цінність" Рейтинг IMDb : 7.8/10

: 7.8/10 Rotten Tomatoes: 95% (критики), 94% (глядачі) "Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму "F1" Рейтинг IMDb : 7.6/10

: 7.6/10 Rotten Tomatoes: 82% (критики), 97% (глядачі) "F1": дивіться онлайн трейлер фільму "Усі порожні кімнати" Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Rotten Tomatoes: 90% (критики), 86% (глядачі) "Усі порожні кімнати": дивіться онлайн трейлер фільму "Аватар: Вогонь і попіл" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 66% (критики), 90% (глядачі) "Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму "Франкенштайн" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 85% (критики), 94% (глядачі) "Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму "Співаки" Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Rotten Tomatoes: – "Співаки": дивіться онлайн трейлер фільму "Двоє людей, що обмінюються слиною" Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Rotten Tomatoes: – "Двоє людей, що обмінюються слиною": дивіться онлайн трейлер фільму "Дівчина, яка плакала перлами" Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Rotten Tomatoes: – "Дівчина, яка плакала перлами": дивіться онлайн трейлер фільму "Зброя" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 93% (критики), 85% (глядачі) "Зброя": дивіться онлайн трейлер фільму Хто переміг у головних номінаціях на Оскарі-2026? "Найкращий фільм" – "Одна битва за іншою"

"Найкраща акторка" – Джессі Баклі ("Гамнет")

"Найкращий актор" – Майкл Б. Джордан ("Грішники")

"Найкращий режисер" – Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")