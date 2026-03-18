18 березня, 00:21
Які рейтинги мають фільми, що отримали премію Оскар-2026

Марія Примич
Основні тези
  • "Одна битва за іншою" отримала найвищі рейтинги та перемогла в номінації "Найкращий фільм" на Оскарі-2026.
  • Фільми, які отримали Оскар-2026, мають високі рейтинги на IMDb та Rotten Tomatoes, зокрема "Гамнет" з 7.9/10 на IMDb і 93% від глядачів на Rotten Tomatoes.

У неділю, 15 березня, у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі пройшла 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Найбільше статуеток отримала чорна комедія "Одна битва за іншою". Вона, зокрема, перемогла у номінації "Найкращий фільм".

У матеріалі 24 Каналу читайте, які рейтинги мають фільми-лауреати Оскара-2026. Дізнавайтесь, як їх оцінили критики та глядачі. 

Теж цікаво Оскар-2026: де дивитися фільми, які отримали омріяну статуетку

Які рейтинги мають фільми, які отримали Оскар-2026?

"Одна битва за іншою"

  • Рейтинг IMDb: 7.7/10
  • Rotten Tomatoes: 94% (критики), 85% (глядачі)

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гамнет"

  • Рейтинг IMDb: 7.9/10
  • Rotten Tomatoes: 87% (критики), 93% (глядачі)

"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грішники"

  • Рейтинг IMDb: 7.5/10
  • Rotten Tomatoes: 97% (критики), 96% (глядачі)

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 91% (критики), 99% (глядачі)

"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сентиментальна цінність"

  • Рейтинг IMDb: 7.8/10
  • Rotten Tomatoes: 95% (критики), 94% (глядачі)

"Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму

"F1"

  • Рейтинг IMDb: 7.6/10
  • Rotten Tomatoes: 82% (критики), 97% (глядачі)

"F1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Усі порожні кімнати"

  • Рейтинг IMDb: 7.5/10
  • Rotten Tomatoes: 90% (критики), 86% (глядачі)

"Усі порожні кімнати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аватар: Вогонь і попіл"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 66% (критики), 90% (глядачі)

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Франкенштайн"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 85% (критики), 94% (глядачі)

"Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Співаки"

  • Рейтинг IMDb: 7.2/10
  • Rotten Tomatoes: – 

"Співаки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Двоє людей, що обмінюються слиною"

  • Рейтинг IMDb: 7.2/10
  • Rotten Tomatoes: – 

"Двоє людей, що обмінюються слиною": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина, яка плакала перлами"

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10
  • Rotten Tomatoes: – 

"Дівчина, яка плакала перлами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зброя"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 93% (критики), 85% (глядачі)

"Зброя": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто переміг у головних номінаціях на Оскарі-2026?

  • "Найкращий фільм" – "Одна битва за іншою"

  • "Найкраща акторка" – Джессі Баклі ("Гамнет")

  • "Найкращий актор" – Майкл Б. Джордан ("Грішники")

  • "Найкращий режисер" – Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")