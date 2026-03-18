Какие рейтинги имеют фильмы, получившие премию Оскар-2026
18 марта, 00:21
Мария Примыч
Основные тезисы
  • "Битва за битвой" получила самые высокие рейтинги и победила в номинации "Лучший фильм" на Оскаре-2026.
  • Фильмы, которые получили Оскар-2026, имеют высокие рейтинги на IMDb и Rotten Tomatoes, в частности "Хамнет" с 7.9/10 на IMDb и 93% от зрителей на Rotten Tomatoes.

В воскресенье, 15 марта, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Оскар. Больше всего статуэток получила черная комедия "Битва за битвой". Она, в частности, победила в номинации "Лучший фильм".

В материале 24 Канала читайте, какие рейтинги имеют фильмы-лауреаты Оскара-2026. Узнавайте, как их оценили критики и зрители.

"Битва за битвой"

  • Рейтинг IMDb: 7.7/10
  • Rotten Tomatoes: 94% (критики), 85% (зрители)

"Хамнет"

  • Рейтинг IMDb: 7.9/10
  • Rotten Tomatoes: 87% (критики), 93% (зрители)

"Грешники"

  • Рейтинг IMDb: 7.5/10
  • Rotten Tomatoes: 97% (критики), 96% (зрители)

"Кейпоп-охотницы на демонов"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 91% (критики), 99% (зрители)

"Сентиментальная ценность"

  • Рейтинг IMDb: 7.8/10
  • Rotten Tomatoes: 95% (критики), 94% (зрители)

"F1"

  • Рейтинг IMDb: 7.6/10
  • Rotten Tomatoes: 82% (критики), 97% (зрители)

"Все пустые комнаты"

  • Рейтинг IMDb: 7.5/10
  • Rotten Tomatoes: 90% (критики), 86% (зрители)

"Аватар: Пламя и пепел"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 66% (критики), 90% (зрители)

"Франкенштейн"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 85% (критики), 94% (зрители)

"Певцы"

  • Рейтинг IMDb: 7.2/10
  • Rotten Tomatoes: –

"Два человека обмениваются слюной"

  • Рейтинг IMDb: 7.2/10
  • Rotten Tomatoes: –

"Девушка, которая плакала жемчугом"

  • Рейтинг IMDb: 7.3/10
  • Rotten Tomatoes: –

"Оружие"

  • Рейтинг IMDb: 7.4/10
  • Rotten Tomatoes: 93% (критики), 85% (зрители)

Кто победил в главных номинациях на Оскаре-2026?

  • "Лучший фильм" – "Битва за битвой"

  • "Лучшая актриса" – Джесси Бакли ("Хамнет")

  • "Лучший актёр" – Майкл Б. Джордан ("Грешники")

  • "Лучший режиссер" – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")