Какие рейтинги имеют фильмы, получившие премию Оскар-2026
- "Битва за битвой" получила самые высокие рейтинги и победила в номинации "Лучший фильм" на Оскаре-2026.
- Фильмы, которые получили Оскар-2026, имеют высокие рейтинги на IMDb и Rotten Tomatoes, в частности "Хамнет" с 7.9/10 на IMDb и 93% от зрителей на Rotten Tomatoes.
В воскресенье, 15 марта, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Оскар. Больше всего статуэток получила черная комедия "Битва за битвой". Она, в частности, победила в номинации "Лучший фильм".
Какие рейтинги имеют фильмы, которые получили Оскар-2026?
"Битва за битвой"
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
- Rotten Tomatoes: 94% (критики), 85% (зрители)
"Хамнет"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
- Rotten Tomatoes: 87% (критики), 93% (зрители)
"Грешники"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
- Rotten Tomatoes: 97% (критики), 96% (зрители)
"Кейпоп-охотницы на демонов"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 91% (критики), 99% (зрители)
"Сентиментальная ценность"
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
- Rotten Tomatoes: 95% (критики), 94% (зрители)
"F1"
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
- Rotten Tomatoes: 82% (критики), 97% (зрители)
"Все пустые комнаты"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
- Rotten Tomatoes: 90% (критики), 86% (зрители)
"Аватар: Пламя и пепел"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 66% (критики), 90% (зрители)
"Франкенштейн"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 85% (критики), 94% (зрители)
"Певцы"
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
- Rotten Tomatoes: –
"Два человека обмениваются слюной"
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
- Rotten Tomatoes: –
"Девушка, которая плакала жемчугом"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
- Rotten Tomatoes: –
"Оружие"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 93% (критики), 85% (зрители)
Кто победил в главных номинациях на Оскаре-2026?
"Лучший фильм" – "Битва за битвой"
"Лучшая актриса" – Джесси Бакли ("Хамнет")
"Лучший актёр" – Майкл Б. Джордан ("Грешники")
"Лучший режиссер" – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")