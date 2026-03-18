Какие рейтинги имеют фильмы, получившие премию Оскар-2026

В воскресенье, 15 марта, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Оскар. Больше всего статуэток получила черная комедия "Битва за битвой". Она, в частности, победила в номинации "Лучший фильм".

Які рейтинги мають фільми, які отримали Оскар-2026? "Битва за битвою" Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Rotten Tomatoes: 94% (критики), 85% (зрители) "Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма "Хамнет" Рейтинг IMDb : 7.9/10

: 7.9/10 Rotten Tomatoes: 87% (критики), 93% (зрители) "Хамнет": смотрите онлайн трейлер фильма "Грешники" Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Rotten Tomatoes: 97% (критики), 96% (зрители) "Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 91% (критики), 99% (зрители) "Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите онлайн трейлер фильма "Сентиментальная ценность" Рейтинг IMDb : 7.8/10

: 7.8/10 Rotten Tomatoes: 95% (критики), 94% (зрители) "Сентиментальная ценность": смотрите онлайн трейлер фильма "F1" Рейтинг IMDb : 7.6/10

: 7.6/10 Rotten Tomatoes: 82% (критики), 97% (зрители) "F1": смотрите онлайн трейлер фильма "Все пустые комнаты" Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Rotten Tomatoes: 90% (критики), 86% (зрители) "Все пустые комнаты": смотрите онлайн трейлер фильма "Аватар: Пламя и пепел" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 66% (критики), 90% (зрители) "Аватар: Пламя и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма "Франкенштейн" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 85% (критики), 94% (зрители) "Франкенштейн": смотрите онлайн трейлер фильма "Певцы" Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Rotten Tomatoes: – "Певцы": смотрите онлайн трейлер фильма "Два человека обмениваются слюной" Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Rotten Tomatoes: – "Два человека обмениваются слюной": смотрите онлайн трейлер фильма "Девушка, которая плакала жемчугом" Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Rotten Tomatoes: – "Девушка, которая плакала жемчугом": смотрите онлайн трейлер фильма "Оружие" Рейтинг IMDb : 7.4/10

: 7.4/10 Rotten Tomatoes: 93% (критики), 85% (зрители) "Оружие": смотрите онлайн трейлер фильма Кто победил в главных номинациях на Оскаре-2026? "Лучший фильм" – "Битва за битвой"

"Лучшая актриса" – Джесси Бакли ("Хамнет")

"Лучший актёр" – Майкл Б. Джордан ("Грешники")

"Лучший режиссер" – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")