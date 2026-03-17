Несмотря на это, лауреатами 98-й премии Оскар стали и хорошие и интересные фильмы. Где их смотреть, расскажет 24 Канал.

Где смотреть фильмы, которые получили Оскар-2026?

"Франкенштейн"

Где смотреть: Netflix

В фильме рассказывается о Викторе Франкенштейне – эгоистичном ученом, который создает живое существо, чтобы побороть смерть, однако это приводит к трагедии.

"Битва за битвой"

Где смотреть: Киевстар ТВ

Бывший член террористической организации Пэт Кэлхун воспитывает дочь от другой участницы группировки – Перфидии. Девочку зовут Шарлин. Когда женщину задерживают, отец и дочь начинают новую жизнь.

Пэт и Шарлин меняют имена на Боба и Виллу. Через 16 лет девочку похищает давний враг главного героя, поэтому он должен объединиться со своими бывшими соратниками, чтобы спасти дочь.

"Грешники"

Где смотреть: Киевстар ТВ

Это история о братьях-близнецах Смоуке и Стеке, которые прошли Первую мировую войну и работали на чикагскую мафию. Они открывают бар, но сталкивают со страшной сверхъестественной силой.

"F1"

Где смотреть: Megogo

Пилот Формулы-1 Сонни Хейс был вынужден завершить карьеру после серьезной аварии. Впоследствии его друг и владелец команды Рубен просит мужчину стать наставником талантливого новичка Джошуа Пирса.

"Сентиментальная ценность"

Где смотреть: Киевстар ТВ

Знаменитый кинорежиссер Густав Борг оставил семью, когда Нора и Агнес были детьми. Однако, когда умирает его бывшая жена, мужчина неожиданно появляется в жизни дочерей.

Густав хочет снять фильм в семейном доме. Главную роль он предлагает старшей дочери – Норе, но она отказывается, ведь не может простить отца. Так, кинорежиссер приглашает на съемки кинозвезду Рэйчел Кэмп.

"Хамнет"

Где смотреть: пока доступен в кинотеатрах

В фильме показано, как Уильям Шекспир и его жена Агнес переживают страшную трагедию. Во время пандемии чумы умирает их единственный сын – Хамнет. Именно после пережитого горя драматург создал пьесу "Гамлет".

Какой фильм получил больше всего статуэток?

Отметим, что триумфатором Оскара-2026 стала черная комедия "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном в главных ролях. Она победила в пяти номинациях: