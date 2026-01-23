Які українські фільми не номінували на Оскар, але їх має побачити кожен

22 січня 2026 року оголосили номінантів на Оскар. Лідером стала стрічка "Грішники" з 16 номінаціями.

На жаль, українські фільми не потрапили до цього списку, попри великі сподівання українців і світових критиків. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які українські стрічки не потрапили до списку номінантів, хоча були в лонглистах.

Які українські фільми не номінували на Оскар-2026?

У 2026 році шанс поборотися за Оскар мали одразу дві українські стрічки: "2000 метрів до Андріївки" оскароносного українського режисера Мстислава Чернова та "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої. Однак жодна зі стрічок не потрапила до списку номінантів, хоча іноземні кінокритики та ЗМІ висловлювали великі сподівання на це.

Зокрема, багатьох здивувало, що серед номінантів немає фільму "2000 метрів до Андріївки", адже українці були більш ніж впевнені: стрічка Мстислава Чернова, який раніше тріумфував із фільмом "20 днів у Маріуполі", могла принести Україні ще один Оскар.

На жаль, ці стрічки не відзначили організатори, однак їх точно варто побачити всім українцям.

Чому ці фільми має побачити кожен?

Обидві стрічки, які мали шанс бути номінованими на Оскар 2026, без сумніву варті уваги будь-якого глядача. Адже вони розповідають правду, яку важко вигадати просто для сценарію.

Фільм "Я померла в Ірпені" – короткометражна анімаційна історія в чорно-білих тонах. Він розповідає про те, як режисерку досі не покидає відчуття, що вона померла в Ірпені. Причиною стали події після 24 лютого 2022 року, коли Анастасія та її хлопець провели 10 днів у оточеному місті. На щастя, вони зуміли виїхати останньою евакуаційною колоною. Проте відчуття втрати себе та посттравматичні наслідки досі не дають спокійно жити й залишили глибокий слід на серці, який важко залікувати.



Фільм "Я померла в Ірпені" / Кадр із фільму

Стрічка "2000 метрів до Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова також вартує вашої уваги. Вона вже отримала величезне визнання у світі та чимало престижних нагород, зокрема на фестивалі Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений призом за найкращу режисерську роботу, а також отримав інші номінації та визнання, повідомляє видання BBC.

Документальний фільм розповідає про український взвод, який долає кілометр лісу, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських загарбників. Мстислав Чернов весь час супроводжує їх.

Через призму людей, які виборюють нашу незалежність, режисер показує суть українського народу та наших військових, які невтомно стоять на захисті країни.