Какие украинские фильмы не номинировали на Оскар, но их должен увидеть каждый

22 января 2026 года объявили номинантов на Оскар. Лидером стала лента "Грешники" с 16 номинациями.

К сожалению, украинские фильмы не попали в этот список, несмотря на большие надежды украинцев и мировых критиков. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские ленты не попали в список номинантов, хотя были в лонглистах.

Советуем Какие российские фильмы номинировали на Оскар-2026 и почему их не стоит смотреть

Какие украинские фильмы не номинировали на Оскар-2026?

В 2026 году шанс побороться за Оскар имели сразу две украинские ленты: "2000 метров до Андреевки" оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова и "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой. Однако ни одна из лент не попала в список номинантов, хотя иностранные кинокритики и СМИ выражали большие надежды на это.

В частности, многих удивило, что среди номинантов нет фильма "2000 метров до Андреевки", ведь украинцы были более чем уверены: лента Мстислава Чернова, который ранее торжествовал с фильмом "20 дней в Мариуполе", могла принести Украине еще один Оскар.

К сожалению, эти ленты не отметили организаторы, однако их точно стоит увидеть всем украинцам.

Почему эти фильмы должен увидеть каждый?

Обе ленты, которые имели шанс быть номинированными на Оскар 2026, несомненно достойны внимания любого зрителя. Ведь они рассказывают правду, которую трудно придумать просто для сценария.

Фильм "Я умерла в Ирпене" – короткометражная анимационная история в черно-белых тонах. Он рассказывает о том, как режиссера до сих пор не покидает ощущение, что она умерла в Ирпене. Причиной стали события после 24 февраля 2022 года, когда Анастасия и ее парень провели 10 дней в окруженном городе. К счастью, они сумели выехать последней эвакуационной колонной. Однако ощущение потери себя и посттравматические последствия до сих пор не дают спокойно жить и оставили глубокий след на сердце, который трудно залечить.



Фильм "Я умерла в Ирпене" / Кадр из фильма

Лента "2000 метров до Андреевки" оскароносного режиссера Мстислава Чернова также стоит вашего внимания. Она уже получила огромное признание в мире и немало престижных наград, в частности на фестивале Sundance, где Мстислав Чернов был награжден призом за лучшую режиссерскую работу, а также получил другие номинации и признание, сообщает издание BBC.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Документальный фильм рассказывает об украинском взводе, который преодолевает километр леса, чтобы освободить стратегически важное село от российских захватчиков. Мстислав Чернов все время сопровождает их.

Через призму людей, которые борются за нашу независимость, режиссер показывает суть украинского народа и наших военных, которые неутомимо стоят на защите страны.