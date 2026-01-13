Залаштунки "Дивних див": на Netflix вийшов фільм про створення фінального сезону серіалу

12 січня 2026 року відбулась прем'єра документального фільму "Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром" на Netflix. Це стрічка, яка показує залаштунки створення легендарного серіалу.

1 січня 2026 року відбулась прем'єра фінального епізоду "Дивних див". А тепер у світ вийшла кіноробота, яка розповість про створення останнього сезону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Прем'єра документального фільму "Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром": що відомо?

Над цією стрічкою працювала режисерка Мартіна Редван – лауреатка премії "Еммі". Вона створила фільм, у якому справжні фанати "Дивних див" зможуть побачити акторів, режисерів і знімальну команду, що працювали над фінальними епізодами цієї легендарної кіноісторії.

За словами режисерки, це був неймовірний досвід, адже вона мала змогу в реальному часі спостерігати за тим, як створюється фінальний сезон серіалу. Вона навіть зізналася, що шкодує, що не зняла документальні фільми про попередні чотири сезони. У стрічці показані останні читання сценарію, емоційні реакції акторів, архівні відео з перших сезонів, залаштункова робота сценаристів та багато іншого.

Через десять років після того, як "Дивні дива" перевернули попкультуру, серіал повертається з фінальним сезоном. "Остання пригода: Створення "Дивних див 5"" – це захоплива хроніка подій за лаштунками, яка слідкує за акторами, творцями та знімальною групою, які втілюють в життя фінальний сезон і прощаються з серіалом, який назавжди змінив їхнє життя,

– йдеться в синопсисі.

Таким чином, хоча серіал і не матиме продовження, його справжні прихильники отримали унікальну можливість зануритися в глибоку залаштункову історію та побачити, як створюється така масштабна кінопродукція.

Що відомо про фінальний сезон "Дивних див"?