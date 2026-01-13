Закулисье "Очень странных дел": на Netflix вышел фильм о создании финального сезона сериала
- Документальный фильм "Последнее приключение. Очень странные дела 5: За кадром" от режиссера Мартины Редван вышел на Netflix 12 января 2026 года.
- Фильм демонстрирует процесс создания финального сезона "Очень странных дел", включая чтение сценария, эмоции актеров и архивные материалы.
12 января 2026 года состоялась премьера документального фильма "Последнее приключение. Очень странные дела 5: За кадром" на Netflix. Это лента, которая показывает закулисье создания легендарного сериала.
1 января 2026 года состоялась премьера финального эпизода "Очень странных дел". А теперь в свет вышла киноработа, которая расскажет о создании последнего сезона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Премьера документального фильма "Последнее приключение. Дивні дива 5: За кадром": что известно?
Над этой лентой работала режиссер Мартина Редван – лауреат премии "Эмми". Она создала фильм, в котором настоящие фанаты "Очень странных дел" смогут увидеть актеров, режиссеров и съемочную команду, работавших над финальными эпизодами этой легендарной киноистории.
По словам режиссера, это был невероятный опыт, ведь она имела возможность в реальном времени наблюдать за тем, как создается финальный сезон сериала. Она даже призналась, что жалеет, что не сняла документальные фильмы о предыдущих четырех сезонах. В ленте показаны последние чтения сценария, эмоциональные реакции актеров, архивные видео с первых сезонов, закулисная работа сценаристов и многое другое.
Через десять лет после того, как "Очень странные дела" перевернули поп-культуру, сериал возвращается с финальным сезоном. "Последнее приключение: Создание "Очень странных чудес 5"" – это увлекательная хроника событий за кулисами, которая следит за актерами, создателями и съемочной группой, которые воплощают в жизнь финальный сезон и прощаются с сериалом, который навсегда изменил их жизнь,
– говорится в синопсисе.
Таким образом, хотя сериал и не будет иметь продолжения, его настоящие поклонники получили уникальную возможность окунуться в глубокую закулисную историю и увидеть, как создается такая масштабная кинопродукция.
Что известно о финальном сезоне "Очень странных дел"?
- Финальный, пятый сезон сериала "Очень странные дела" уже доступен на стриминговой платформе Netflix.
- Он состоит из восьми эпизодов и выходил, как обычно, в три этапа – 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря.
- Сериал настолько успешен, что его считают одним из самых популярных англоязычных шоу на платформе.
- С момента премьеры он стабильно удерживается в топах по количеству просмотров.
- Более того, во время релиза активность пользователей была настолько высокой, что сервис временно давал сбои.
- Финал сериала вызвал разные реакции среди поклонников: кто-то остался в восторге, кто-то критиковал его за недосказанность, а некоторые были расстроены тем, что это окончательное завершение истории, которая больше не будет иметь продолжения.