Закулисье "Очень странных дел": на Netflix вышел фильм о создании финального сезона сериала

12 января 2026 года состоялась премьера документального фильма "Последнее приключение. Очень странные дела 5: За кадром" на Netflix. Это лента, которая показывает закулисье создания легендарного сериала.

1 января 2026 года состоялась премьера финального эпизода "Очень странных дел". А теперь в свет вышла киноработа, которая расскажет о создании последнего сезона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Советуем Забудьте о "Кавказской пленнице": 3 старые украинские фильмы, которые вернут в детство

Премьера документального фильма "Последнее приключение. Дивні дива 5: За кадром": что известно?

Над этой лентой работала режиссер Мартина Редван – лауреат премии "Эмми". Она создала фильм, в котором настоящие фанаты "Очень странных дел" смогут увидеть актеров, режиссеров и съемочную команду, работавших над финальными эпизодами этой легендарной киноистории.

По словам режиссера, это был невероятный опыт, ведь она имела возможность в реальном времени наблюдать за тем, как создается финальный сезон сериала. Она даже призналась, что жалеет, что не сняла документальные фильмы о предыдущих четырех сезонах. В ленте показаны последние чтения сценария, эмоциональные реакции актеров, архивные видео с первых сезонов, закулисная работа сценаристов и многое другое.

Через десять лет после того, как "Очень странные дела" перевернули поп-культуру, сериал возвращается с финальным сезоном. "Последнее приключение: Создание "Очень странных чудес 5"" – это увлекательная хроника событий за кулисами, которая следит за актерами, создателями и съемочной группой, которые воплощают в жизнь финальный сезон и прощаются с сериалом, который навсегда изменил их жизнь,

– говорится в синопсисе.

Таким образом, хотя сериал и не будет иметь продолжения, его настоящие поклонники получили уникальную возможность окунуться в глубокую закулисную историю и увидеть, как создается такая масштабная кинопродукция.

Рекомендуем Потрясающие результаты: "Аватар 3" теряет позиции, а "Служанка" становится кассовым хитом

Что известно о финальном сезоне "Очень странных дел"?