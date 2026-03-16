За фільм "Грішники": Оскар за найкращу операторську роботу вперше отримала жінка
- Отем Дюральд стала першою жінкою, яка отримала Оскар за "Найкращу операторську роботу".
- Вона також є першою темношкірою жінкою, яка виграла в цій категорії, і була номінована на кілька інших престижних нагород за фільм "Грішники".
Операторка фільму "Грішники" Отем Дюральд стала першою жінкою, яка отримала премію Оскар у номінації "Найкраща операторська робота". 98-ма церемонія вручення відгриміла 15 березня у Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє The Guardian. Отем Дюральд є лише четвертою жінкою, номінованою на премію, і першою темношкірою.
Серед попередніх номінантів у категорії "Найкраща операторська робота" були: Рейчел Моррісон (фільм "Ферма "Мадбаунд""), Арі Вегнер (фільм "У руках пса") і Менді Вокер (фільм "Елвіс").
У промові Отем Дюральд подякувала акторському складу і знімальній групі фільму "Грішники", а також попросила всіх жінок у залі встати, наголосивши, що без них її тут не було б.
До Оскара кінооператорка отримала низку нагород від критиків за роботу у фільмі "Грішники", а також була номінована на премії BAFTA, Critics Choice і премію Американської спільноти кінематографістів.
Хто ще боровся за перемогу у номінації "Найкраща операторська робота"?
- Майкл Бауман ("Одна битва за іншою")
- Адольфо Велозу ("Потяг у снах")
- Даріус Хонджі ("Марті Супрім: Геній комбінацій")
Оскар-2026: головне
98-ма церемонія вручення премії "Оскар" пройшла у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі. В Україні захід транслював телеканал Суспільне Культура, а коментатором був Олексій Гнатковський.
Ведучим церемонії вдруге поспіль став американський комік Конан О'Браєн.
Найбільшу кількість статуеток отримав фільм "Одна битва за іншою". Він переміг у п'ятьох номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий кастинг", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкращий адаптований сценарій" та "Найкраща режисерська робота.
Найкращим актором за версією Оскара-2026 став Майкл Б. Джордан ("Грішники"), а перемогу у номінації "Найкраща акторка" отримала Джессі Баклі ("Гамнет").