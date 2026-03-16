За фільм "Грішники": Оскар за найкращу операторську роботу вперше отримала жінка

Операторка фільму "Грішники" Отем Дюральд стала першою жінкою, яка отримала премію Оскар у номінації "Найкраща операторська робота". 98-ма церемонія вручення відгриміла 15 березня у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Guardian. Отем Дюральд є лише четвертою жінкою, номінованою на премію, і першою темношкірою.

Отем Дюральд виграла Оскар у категорії "Найкраща операторська робота"

Серед попередніх номінантів у категорії "Найкраща операторська робота" були: Рейчел Моррісон (фільм "Ферма "Мадбаунд""), Арі Вегнер (фільм "У руках пса") і Менді Вокер (фільм "Елвіс").

У промові Отем Дюральд подякувала акторському складу і знімальній групі фільму "Грішники", а також попросила всіх жінок у залі встати, наголосивши, що без них її тут не було б.

До Оскара кінооператорка отримала низку нагород від критиків за роботу у фільмі "Грішники", а також була номінована на премії BAFTA, Critics Choice і премію Американської спільноти кінематографістів.

Отем Дюральд виграла Оскар-2026

Хто ще боровся за перемогу у номінації "Найкраща операторська робота"?

Майкл Бауман ("Одна битва за іншою")

Адольфо Велозу ("Потяг у снах")

Даріус Хонджі ("Марті Супрім: Геній комбінацій")

