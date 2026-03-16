Українську трансляцію Оскара-2026 коментував зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський. Під час етеру актор емоційно відреагував на перемогу "Містер Ніхто проти Путіна", пише 24 Канал.

Як Олексій Гнатковський відреагував на перемогу фільму "Містер Ніхто проти Путіна"?

Режисером фільму "Містер Ніхто проти Путіна" став американець Девід Боренштейн. Разом із ним на сцену вийшов Павло Талакін – колишній педагог-організатор в одній зі шкіл Челябінської області, який є співрежисером стрічки. Він знімав шкільні заходи, під час яких російських дітей насичують російською пропагандою.

У фільмі розповідається, які зміни відбулись у російській школі після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України "під впливом державної пропаганди та мілітаризації", як зазначається в описі. Проте насправді у стрічці вкотре намагалися просунути тезу, що існують "хороші росіяни", невинні у війні.

Зараз це опудало виходить на сцену і буде пропагувати наративи, які нам ворожі. Я скажу вам таке: на світі немає напівправди. Не можна казати, що не все так однозначно, бо все дуже однозначно. Хороших ворогів не буває,

– сказав Олексій Гнатковський під час трансляції.

До речі, Павло Талакін виступав на сцені Оскара-2026 російською мовою, що також обурило українців. Зірка фільму "Довбуш" висловився і з приводу цього інциденту.

Не знаю, чи треба нам чути зараз цю мову в ефірі… Скажу єдине, що москалі – то є москалі. І це наші вороги. Вони використовують будь-які майданчики, щоб говорити про себе. Нам треба використовувати ці майданчики також. На жаль, цього року до Оскара не дійшли наші представники. А оце дрантя, від якого шляк трафляє... Я не можу чути ту мову, вибачайте, я собі скручу це,

– наголосив актор.

Згодом Гнатковський перепросив в українців: "Даруйте, дорогі глядачі, але слів підібрати дуже важко, а матюкатися в ефірі не можна".

Команда фільму "Містер Ніхто проти Путіна" отримала Оскар / Фото Getty Images

