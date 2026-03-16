Украинскую трансляцию Оскара-2026 комментировал звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский. Во время эфира актер эмоционально отреагировал на победу "Господин Никто против Путина", пишет 24 Канал.

Как Алексей Гнатковский отреагировал на победу фильма "Господин Никто против Путина"?

Режиссером фильма "Господин Никто против Путина" стал американец Дэвид Боренштейн. Вместе с ним на сцену вышел Павел Талакин – бывший педагог-организатор в одной из школ Челябинской области, который является сорежиссером ленты. Он снимал школьные мероприятия, во время которых российских детей насыщают российской пропагандой.

В фильме рассказывается, какие изменения произошли в российской школе после начала полномасштабного вторжения России против Украины "под влиянием государственной пропаганды и милитаризации", как отмечается в описании. Однако на самом деле в ленте в очередной раз пытались продвинуть тезис, что существуют "хорошие русские", невиновные в войне.

Сейчас это чучело выходит на сцену и будет пропагандировать нарративы, которые нам враждебны. Я скажу вам следующее: на свете нет полуправды. Нельзя говорить, что не все так однозначно, потому что все очень однозначно. Хороших врагов не бывает,

– сказал Алексей Гнатковский во время трансляции.

Кстати, Павел Талакин выступал на сцене Оскара-2026 на русском языке, что также возмутило украинцев. Звезда фильма "Довбуш" высказался и по поводу этого инцидента.

Не знаю, надо ли нам слышать сейчас этот язык в эфире... Скажу единственное, что москали – то есть москали. И это наши враги. Они используют любые площадки, чтобы говорить о себе. Нам надо использовать эти площадки также. К сожалению, этого года до Оскара не дошли наши представители. А это дрянь, от которого шляк трафляет... Я не могу слышать ту речь, извините, я себе скручу это,

– подчеркнул актер.

Впоследствии Гнатковский извинился перед украинцами: "Извините, дорогие зрители, но слов подобрать очень трудно, а материться в эфире нельзя".

Команда фильма "Господин Никто против Путина" получила Оскар / Фото Getty Images

