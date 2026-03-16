За фильм "Грешники": Оскар за лучшую операторскую работу впервые получила женщина

Оператор фильма "Грешники" Отем Дюральд стала первой женщиной, которая получила премию Оскар в номинации "Лучшая операторская работа". 98-я церемония вручения отгремела 15 марта в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Guardian. Отем Дюральд является лишь четвертой женщиной, номинированной на премию, и первой темнокожей.

Среди предыдущих номинантов в категории "Лучшая операторская работа" были: Рэйчел Моррисон (фильм "Ферма "Мадбаунд""), Ари Вегнер (фильм "Власть пса") и Мэнди Уокер (фильм "Элвис").

В речи Отем Дюральд поблагодарила актерский состав и съемочную группу фильма "Грешники", а также попросила всех женщин в зале встать, подчеркнув, что без них ее здесь не было бы.

До Оскара кинооператор получила ряд наград от критиков за работу в фильме "Грешники", а также была номинирована на премии BAFTA, Critics Choice и премию Американского сообщества кинематографистов.

Відем Дюральд виграла Оскар-2026 / Фото Getty Images

Кто еще боролся за победу в номинации "Лучшая операторская работа"?

Майкл Бауман ("Битва за битвой")

Адольфо Велозу ("Сны поездов")

Дариус Хонджи ("Марти Великолепный")

Оскар-2026: главное