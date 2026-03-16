Об этом сообщает The Guardian. Отем Дюральд является лишь четвертой женщиной, номинированной на премию, и первой темнокожей.
Не пропустите Шляк трафляет, – Гнатковский эмоционально прокомментировал победу пропагандистского фильма на Оскаре
Отем Дюральд выиграла Оскар в категории "Лучшая операторская работа"
Среди предыдущих номинантов в категории "Лучшая операторская работа" были: Рэйчел Моррисон (фильм "Ферма "Мадбаунд""), Ари Вегнер (фильм "Власть пса") и Мэнди Уокер (фильм "Элвис").
В речи Отем Дюральд поблагодарила актерский состав и съемочную группу фильма "Грешники", а также попросила всех женщин в зале встать, подчеркнув, что без них ее здесь не было бы.
До Оскара кинооператор получила ряд наград от критиков за работу в фильме "Грешники", а также была номинирована на премии BAFTA, Critics Choice и премию Американского сообщества кинематографистов.
Відем Дюральд виграла Оскар-2026
Кто еще боролся за победу в номинации "Лучшая операторская работа"?
- Майкл Бауман ("Битва за битвой")
- Адольфо Велозу ("Сны поездов")
- Дариус Хонджи ("Марти Великолепный")
Оскар-2026: главное
98-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. В Украине мероприятие транслировал телеканал Суспільне Культура, а комментатором был Алексей Гнатковский.
Ведущим церемонии второй раз подряд стал американский комик Конан О'Брайен.
Наибольшее количество статуэток получил фильм "Битва за битвой". Он победил в пяти номинациях: "Лучший фильм", "Лучший кастинг", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая режиссерская работа".
Лучшим актером по версии Оскара-2026 стал Майкл Б. Джордан ("Грешники"), а победу в номинации "Лучшая актриса" получила Джесси Бакли ("Хамнет").