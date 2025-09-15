Оуен Купер, який зіграв роль у серіалі від Netflix "Юнацтво", став наймолодшим лауреатом Еммі. Він отримав цю велику нагороду у 15-річному віці, ставши наймолодшим чоловіком в історії премії.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Sun. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Радимо Довгоочікувана прем'єра улюбленого українського серіалу: коли дивитись 3 сезон "Жіночого лікаря"

Оуен Купер став наймолодшим лауреатом Еммі: що відомо про його нагороду?

Оуена Купера відзначили за найкращу чоловічу роль другого плану в обмеженому антологічному серіалі чи фільмі. 15-річний актор отримав нагороду за роль 13-річного Джеймі Міллера у мінісеріалі "Юнацтво". Він увійшов в історію як наймолодший чоловік в історії премії Еммі, який здобув цю перемогу.

Момент вручення нагороди актору виявився надемоційним: він не стримував сліз, обіймав батьків та колег перед тим як піднятися на сцену за нагородою. Промова хлопця виявилася дуже щирою.

Попри те, що, за правилами, переможці мають лише 45 секунд для виступу, для Оуена зробили виняток. Його промова тривала довше і ведучий не став "карати" підлітка та дозволив завершити виступ.

Хто ще отримав Еммі-2025?

Раніше ми писали, хто став фаворитами цього сезону. Серед переможців Еммі-2025:

Найкращий драматичний серіал – "Пітт"

– "Пітт" Найкращий комедійний серіал – "Студія"

– "Студія" Найкращий мінісеріал або серіал-антологія – "Юнацтво"

– "Юнацтво" Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Уайлі у серіалі "Пітт"

– Ноа Уайлі у серіалі "Пітт" Найкраща акторка в драматичному серіалі – Брітт Лоуер у серіалі "Розрив"

– Брітт Лоуер у серіалі "Розрив" Найкращий актор у комедійному серіалі – Сет Роген у серіалі "Студія"

– Сет Роген у серіалі "Студія" Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт у серіалі "Хитрощі"

Більше лауреатів в найяскравіших номінаціях Еммі – за посиланням.